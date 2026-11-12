Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Ερρίκος Πετιλόν, αναφερόμενος στην εμπλοκή του στο πολύκροτο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» και τη φοροδιαφυγή-εισφοροδιαφυγή ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της σύλληψης και της κράτησής του, επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη σε μια γυναίκα, την ταυτότητα της οποίας απέφυγε να αποκαλύψει.

«Ανησυχήσαμε εμείς που ήμασταν κρατούμενοι. Μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, άρχισε η ανακούφιση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα που «εξαφανίστηκε» και η έφοδος των αρχών

Ερωτηθείς ευθέως για το αν επιρρίπτει ευθύνες σε γυναικείο πρόσωπο για τη δικαστική του περιπέτεια, ο Ερρίκος Πετιλόν απάντησε με έντονο ύφος:

«Δεν τη θεωρώ, είναι υπεύθυνη. Και μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπα “παιδιά πάμε”. Δεν ήξερα ότι πάω για κρατούμενος».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του για το πώς παγιδεύτηκε, εξήγησε ότι είχε παραχωρήσει τα στοιχεία του, ωστόσο οι προσπάθειές του να απεμπλακεί έπεφταν στο κενό.

«Αν δε με βγάζεις (σ.σ. από τα μαγαζιά) και στο ζητάω 3 χρόνια, ποιος είναι υπεύθυνος; Εγώ; Που δεν μπορώ να βγω, που έκανα το λάθος και έδωσα τα στοιχεία μου σε αυτή», συμπλήρωσε φανερά αγανακτισμένος.

Διάψευση για το πρώην μοντέλο

Καθώς τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν έντονες φήμες που συνδέουν την υπόθεση με γνωστό πρόσωπο από τον χώρο της μόδας, το πρώην μοντέλο έσπευσε να βάλει τέλος στα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται δεν είναι αυτό που ακούγεται.

«Όχι, είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει», τόνισε κατηγορηματικά.

Η επόμενη μέρα και το όραμα για την ψυχική υγεία

Αφήνοντας πίσω τη δικαστική περιπέτεια, ο Ερρίκος Πετιλόν εστιάζει πλέον στην προσωπική του ισορροπία και την επαγγελματική του επανεκκίνηση. Όπως εξήγησε, στόχος του είναι να αξιοποιήσει τις σπουδές και την προσωπική του εμπειρία για να στηρίξει συνανθρώπους του.

«Σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον, δεν έχω καμία διάθεση να παρανομήσω ξανά, δεν θέλω ποτέ να βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση. Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ που τα έχω στον τοίχο μου και να ανοίξω συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία. Αυτό θα μου κάνει το πιο μεγάλο καλό και θα μπορέσω να δώσω πολλά καλά γιατί ξέρω αυτή την κατάσταση», κατέληξε.