Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είναι εδώ και λίγες ώρες ο Ερρίκος Πετιλόν, που κατηγορείται ότι είχε το ρόλο «αχυρανθρώπου» στη φοροδιαφυγή μαμούθ στα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

Απολογήθηκε πρώτος και τα είπε όλα για όλους όσοι τον έβαλαν «μπροστινό» σε 8 εταιρείες με το χρέος να φθάνει σήμερα τις 596.000 ευρώ.

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«Ολα ξεκίνησαν το 2023. Τότε αντιμετώπιζα βαρύτατα προβλήματα υγείας και λόγω της χρήσης ουσιών, ήμουν στα πρόθυρα της κρίσης. Εκείνη την περίοδο, λόγω της σύγχυσης που επικρατούσε στη ζωή μου και της συστηματικής χρήσης ουσιών, ήταν αδύνατο και ήμουν παντελώς ανίκανος, να βρω υπό αυτές τις συνθήκες εργασία, με συνέπεια να ζω στα όρια της φτώχειας μόνο από επιδόματα.»

«Δελεάστηκα …Με κορόιδεψε»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη γνωριμία του με συγκεκριμένη γυναίκα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα όσα ακολούθησαν.

«Γνώρισα τον αδερφό της Π.Ι. με τον οποίο είχαμε συναναστροφή στο πλαίσιο χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Τότε ήταν που μου πρότεινε την αδερφή του, η οποία με κορόιδεψε, ζητώντας μου τους κωδικούς στο Τaxis, με αντάλλαγμα να μου καταβάλλει μηναίως ορισμένο χρηματικό ποσό. Εγώ όντας ευάλωτος, λόγω της παντελούς έλλειψης χρημάτων, της διαρκούς ανάγκης εξασφάλισης της δόσης μου και την ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου βιοπορισμού, δελεάστηκα από την πρότασή της και δέχτηκα χωρίς να σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής μου σε οφειλές απέναντι στην εφορία.»

«Έπειτα με πρόσθεσε ως διαχειριστή σε δύο ακόμη εταιρείες. Τα χρήματα μου τα κατέβαλε εκείνη. Ενημερώθηκα ότι είχαν δημιουργηθεί οφειλές στην εφορία στο όνομά μου, και παρά τις προσπάθειες που έκανα για να την εντοπίσω, δεν τα κατάφερα», πρόσθεσε ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Η προσέγγιση από δεύτερη γυναίκα»

Οι επόμενοι μήνες δεν ήταν καλοί για τον Ερρίκο Πετιλόν, με αποτέλεσμα να πάθει κατάθλιψη και να νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο, ενώ την ίδια χρονιά, το 2023, υπέστη και έμφραγμα.

Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, όπως λέει:

«Κάποια στιγμή επισκεφθήκαμε με την παρέα μου κατάστημα εστίασης. Τα άτομα που συναναστρεφόμουν ήταν του ίδιου βιοτικού επιπέδου και ευάλωτα σαν εμένα. Άτομα που είχαμε ανάγκη τα χρήματα και μας προσέγγιζαν τρίτοι εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση αυτή. Τότε ήταν που γνώρισα την Κ. που ήταν λογίστρια και μου πρότεινε να μπω διαχειριστής σε κατάστημα εστίασης με μηνιαίο αντάλλαγμα, προβάλλοντας ότι η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μου και η ιδιότητά μου ως ηθοποιού και μοντέλου θα προσέδιδε φήμη στο συγκεκριμένο μαγαζί. Δυστυχώς, λόγω της σύγχισης που επικρατούσε στο μυαλό μου εκείνη την περίοδο, δεν μπορώ να θυμάμαι τα ονόματα. Η τακτική ήταν ο ένας να με συστήνει στον άλλο και εγώ δεχόμουν αποκλειστικά για βιοποριστικούς λόγους. Η ιδιότητά μου ως διαχειριστή δεν ήταν ταυτόχρονη, αλλά διαδοχική.»

Ο Ερρίκος Πετιλόν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τη λειτουργία των μαγαζιών και η μόνη οφειλή που γνώριζε, αφορούσε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον Πειραιά το 2002.