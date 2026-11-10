Σε εκτενείς ανακοινώσεις για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και για την ενίσχυση της σχολικής εκπαίδευσης, προχώρησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Τμήμα Μαθηματικού στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, η υπουργός παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίες επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ιδρυμάτων, τη σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τη φοιτητική μέριμνα, τη στρατηγική στήριξη των περιφερειακών ΑΕΙ και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια εκπαίδευση.

Νέα συστήματα ελέγχου και ενιαία σχέδια ασφάλειας στα ΑΕΙ

Η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας εντός των πανεπιστημιακών χώρων απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ενιαία στρατηγική. Για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), προχωρά η επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και για τα 24 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, διασφαλίζοντας κοινές προδιαγραφές.

Έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση σύγχρονων τεχνικών μέσων, όπως ηλεκτρονικά συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, κάμερες επιτήρησης και μηχανισμοί εποπτείας. Η διαχείριση του υλικού καταγραφής και η λειτουργία των καμερών θα υπακούουν απαρέγκλιτα στις εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ τα νέα σχέδια θα προβλέπουν τόσο την πρόληψη επεισοδίων όσο και την οργανωμένη διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές και με πλήρη σεβασμό στο ακαδημαϊκό αυτοδιοίκητο, συνεχίζοντας τη συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών για την αποτροπή καταλήψεων και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και ενσωμάτωση του βοηθού EduAI

Στο πεδίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνει την εμβέλειά του, έχοντας ήδη καταγράψει 500.000 σωρευτικούς χρήστες εντός και εκτός συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μαθητών της Ομογένειας σε χώρες όπως η Κύπρος και οι ΗΠΑ. Η πλατφόρμα καλύπτει πλέον 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με ζωντανή διδασκαλία για τους υποψηφίους της Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Παράλληλα, διατίθεται διαρκώς επικαιροποιούμενο ασύγχρονο υλικό για τους μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σχολεία της επικράτειας.

Το επόμενο διάστημα ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του EduAI, ενός εξατομικευμένου ψηφιακού βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει στους μαθητές να υποβάλλουν απορίες, να πραγματοποιούν δοκιμαστικά τεστ και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις τους, λειτουργώντας υποστηρικτικά στο έργο του εκπαιδευτικού και ενισχύοντας την ουσιαστική παιδαγωγική διαδικασία.

Σημαντική αύξηση κονδυλίων για σίτηση και 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες

Στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας, ανακοινώθηκε η μόνιμη αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης για τη σίτιση από τα 50 στα 80 εκατομμύρια ευρώ, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2027. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων γευμάτων στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, προχωρά εκτεταμένο οικιστικό πρόγραμμα με ορίζοντα πενταετίας για τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών σε φοιτητικές εστίες. Οι περίπου 8.500 κλίνες θα υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ πρόσθετοι πόροι άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο κατευθύνονται στην ενεργειακή αναβάθμιση 17 υφιστάμενων κτιρίων εστιών.

Στα πρόσφατα έργα υποδομής περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η παράδοση της νέας φοιτητικής εστίας στην Τρίπολη για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στρατηγική στήριξη των περιφερειακών ΑΕΙ και χρηματοδότηση

Η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων, όπως αυτά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών και γεωγραφικών προκλήσεων. Πέρα από τα έργα υποδομών, εφαρμόζεται αυξημένο στεγαστικό επίδομα που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ετησίως για μεμονωμένη διαμονή και 2.500 ευρώ σε περιπτώσεις επιλέξιμης συγκατοίκησης, ενώ ενθαρρύνεται η ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με σκοπό τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Συνολικά, η τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ από το 2019 έχει ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ, πλαισιωμένη από έκτακτες επιχορηγήσεις και επενδυτικά προγράμματα. Παράλληλα, με την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, αναγνωρίζεται η ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών λόγω συνταξιοδοτήσεων, με τη διαρκή συνεργασία και τη θεσμική λογοδοσία μεταξύ Πολιτείας και πρυτανικών αρχών να αποτελούν βασικούς άξονες για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.