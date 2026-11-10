Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να διατηρείται σε θετικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική ημέρα και να κλείνει στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.642,07 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,24%, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα εκτινάχθηκε, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 406,71 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 49.862.306 τεμάχια.

Το διεθνές κλίμα: Άνοδος στην Ευρώπη, πιέσεις στη Wall Street

Η θετική εικόνα της ελληνικής αγοράς συντονίστηκε με το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινήθηκαν ανοδικά στον απόηχο της νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, έπειτα από τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για πιθανό τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Στον αντίποδα, πτωτικό ξεκίνημα κατέγραψαν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου επανέφεραν τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η εικόνα των δεικτών και οι πρωταγωνιστές στο ταμπλό

Στο εγχώριο ταμπλό, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/Large Cap) κατέγραψε κέρδη 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) ενισχύθηκε οριακά κατά 0,03%.

Από τα blue chips, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (+5,19%), της Optima Bank (+4,53%), των ΕΛΠΕ (+4,00%), της Alpha Bank (+3,20%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,98%), της Elvalhalcor (+2,92%) και της Aegean Airlines (+2,37%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Allwyn (-2,73%) και η Motor Oil (-0,50%). Στο σύνολο της αγοράς, 71 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 31 σημείωσαν πτώση και 18 παρέμειναν αμετάβλητες, με τις Βογιατζόγλου Systems (+6,42%) και ΕΛΒΕ (+6,20%) να ξεχωρίζουν στα κέρδη, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Mermeren (-5,56%) και Χαϊδεμένος (-4,24%).

Συναλλακτική δραστηριότητα με επίκεντρο τις τράπεζες

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στον τραπεζικό κλάδο. Τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησαν η Eurobank με 12.930.837 τεμάχια και η Πειραιώς με 10.967.501 τεμάχια, ενώ οι ίδιες μετοχές βρέθηκαν στην κορυφή και από πλευράς αξίας συναλλαγών, με την Πειραιώς να συγκεντρώνει 109,52 εκατ. ευρώ και τη Eurobank 62,23 εκατ. ευρώ.