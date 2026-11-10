Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν. Στον άλλοτε ηθοποιό και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και υποχρέωση περιοδικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Τη θέση ότι υπήρξε θύμα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης λόγω της δεινής οικονομικής και προσωπικής του κατάστασης διατύπωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση που, μέσω «αχυρανθρώπων», φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στην απολογία του, περιέγραψε την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρισκόταν το 2023, τονίζοντας πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ζούσε στα όρια της φτώχειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, υποστήριξε πως πείστηκε από έναν γνωστό του να παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, με το πρόσχημα ότι θα τους χρησιμοποιούσε η αδερφή του εν λόγω προσώπου. Ως αντάλλαγμα, ο Πετιλόν λάμβανε ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε μήνα, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει να «συστήνει» τα εμπλεκόμενα καταστήματα σε πελάτες.

Ο κατηγορούμενος υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους του και πως αντιλήφθηκε το μέγεθος της απάτης μόνο μετά τη σύλληψή του. «Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος εκμεταλλεύτηκαν τη σύγχυσή του.

Μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης. Δείτε τις δηλώσεις του δικηγόρου:

Το παζλ με τις 917 εταιρείες

Η υπόθεση του Ερρίκου Πετιλόν αποτελεί ένα μόνο κομμάτι του παζλ της ογκωδέστατης δικογραφίας που περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα. Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, στο στόχαστρο έχουν μπει 917 εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές για να αποφεύγουν την καταβολή φόρων (ύψους περίπου 138 εκατ. ευρώ) και ασφαλιστικών εισφορών (68 εκατ. ευρώ).