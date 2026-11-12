Στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων από επιχείρηση εμπορίας κρεάτων στο Περιστέρι προχώρησε κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, μετά από νέο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της.

Ανάμεσα στα ευρήματα των ελεγκτών ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος με ημερομηνία λήξης την 30ή Μαΐου 2025, δηλαδή προϊόν που είχε λήξει εδώ και περίπου 17 μήνες.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και ποσότητες κρέατος χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης.

180 κιλά χοιρινού και 82 κιλά γαρδούμπας χωρίς την απαιτούμενη σήμανση

Στα προϊόντα που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονταν ακόμη 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας, για τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης.

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο όπου διατίθεντο προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.

Το συνολικό βάρος των προϊόντων που κρίθηκαν μη κατάλληλα ή δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις έφτασε τα 616,4 κιλά.

Είχε προηγηθεί έλεγχος τον Απρίλιο

Η ίδια επιχείρηση είχε απασχολήσει ξανά τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής λίγους μήνες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, στις 30 Απριλίου 2026, σε προηγούμενο έλεγχο είχαν κατασχεθεί 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση, ενώ είχε επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο.

Οι νέες παραβάσεις εντοπίστηκαν όταν οι ελεγκτές επέστρεψαν στην επιχείρηση, στο πλαίσιο των επανελέγχων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια σε επιχειρήσεις όπου έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις στο παρελθόν.

Χαρδαλιάς: «Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου, τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν σταματούν μετά την πρώτη παράβαση.

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση του Περιστερίου είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο μετά από προηγούμενο έλεγχο, ενώ αυτή τη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν, μεταξύ άλλων, τα 84 κιλά χοιρινού που είχαν λήξει εδώ και 17 μήνες.

«Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτές επιστρέφουν και, όταν διαπιστώνονται νέες παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για πολιτική «μηδενικής ανοχής», σημειώνοντας ότι στόχος των ελέγχων είναι η προστασία των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων που τηρούν τη νομοθεσία.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά:

«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται. Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες. Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα τρόφιμα

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της εμπορίας τους.