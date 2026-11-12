Την παράδοση του κινητού του τηλεφώνου, με ίδια πρωτοβουλία, στον αρμόδιο φύλακα, γνωστοποίησε ο κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας, Σίμος Πρέλας (Zefi Sajmir).

«Εγώ, ο Zefi Sajmir, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, δηλώνω υπεύθυνα ότι πριν από περίπου μία ώρα παρέδωσα αυτοβούλως και προσωπικά στον αρμόδιο φύλακα το κινητό τηλέφωνο που είχα στην κατοχή μου. Η παράδοση της συσκευής έγινε από εμένα τον ίδιο, με δική μου πρωτοβουλία», ανέφερε ο ίδιος με επιστολή του στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα.

Προ δύο ημερών στις 10 Νοεμβρίου, υπήρξε επώνυμη καταγγελία στη «Ζούγκλα» από την Ειρήνη Σερλέτη, σύζυγο του έγκλειστου Σίμου Πρέλα (Zefi Sajmir), για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές Νιγρίτας.