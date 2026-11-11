Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού, που ήταν υπεύθυνος για τις εργασίες σε πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί, ο οποίος συνελήφθη μετά το περιστατικό έκλυσης χημικών που προκάλεσε αναστάτωση και διακομιδές στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι δύο τεχνικοί συντήρησης που είχαν αρχικά προσαχθεί μαζί του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με εντολή εισαγγελέα όμως, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Η δικογραφία σε βάρος του θα αποσταλεί στη Δικαιοσύνη που θα κρίνει την περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.

Λανθασμένη πρόσμιξη ουσιών στο μηχανοστάσιο

Το σχολικό συγκρότημα τοποθετήθηκε άμεσα για το συμβάν μέσω ανακοίνωσης, εξηγώντας πως η έντονη και αποπνικτική οσμή προκλήθηκε από εσφαλμένο συνδυασμό χημικών σκευασμάτων, στον οποίο προχώρησαν μέλη εξωτερικού τεχνικού συνεργείου.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι το περιστατικό περιορίστηκε αυστηρά στον χώρο του μηχανοστασίου και δεν επηρέασε στο ελάχιστο την ποιότητα του νερού στην κολυμβητική δεξαμενή. Η εστία της διαρροής εξουδετερώθηκε άμεσα, καθώς το δοχείο με τα χημικά απομακρύνθηκε και παραδόθηκε στον αρμόδιο κρατικό φορέα για την ασφαλή διαχείρισή του, βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Προληπτικές διακομιδές μαθητών και εργαζομένων

Έπειτα από αξιολόγηση και οδηγίες των διασωστών του ΕΚΑΒ, 13 άτομα —μεταξύ των οποίων μαθητές αλλά και εργαζόμενοι του σχολείου— μεταφέρθηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Οι διακομιδές έγιναν καθαρά για προληπτικό ιατρικό έλεγχο, με τις αρμόδιες ιατρικές πηγές και το σχολείο να επιβεβαιώνουν πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

«Αποκλειστική ευθύνη του εξωτερικού συνεργείου»

Στην επίσημη τοποθέτησή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη ξεκαθαρίζουν τη θέση τους όσον αφορά τον καταλογισμό των ευθυνών. Όπως σημειώνεται, η πλήρης υπαιτιότητα για το επικίνδυνο λάθος βαραίνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία συντήρησης της πισίνας και τα πρόσωπα που είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη των εργασιών.