Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης με τη νεκρή γυναίκα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Οι διωκτικές Αρχές κυριολεκτικά ξεσκονίζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του ανθρώπου που ευθύνεται για τον τραγικό θάνατο της 24χρονης Αραμάτα, με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο.

Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας 20χρονος από τη Νέα Γουινέα ο οποίος και αναζητείται φέρεται να είναι ο δράστης της άγριας αυτής δολοφονίας. Σημειώμεταο πως η σορός της 24χρονης βρέθηκε σε βαλίτσα στις 8 Νοεμβρίου. Το θύμα είχε γνωρίσει τον δράστη σε δομή της Λέρου, όταν είχε έρθει το 2024 στην Ελλάδα και διατηρούσε παράλληλη σχέση μαζί του.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα βίντεο της περιοχής

Τα έμπειρα στελέχη της Ασφάλειας εργάζονται πυρετωδώς συλλέγοντας οπτικό υλικό από δεκάδες κάμερες επιχειρήσεων και σπιτιών στον Άγιο Παντελεήμονα, ελπίζοντας πως η προσεκτική ανάλυση των καρέ θα ρίξει φως στις κινήσεις του υπόπτου. Παράλληλα, αξιολογούνται κρίσιμες μαρτυρίες και λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται στη γειτονιά. Στόχος των ερευνητών είναι να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της νεαρής γυναίκας, να χαρτογραφήσουν τις επαφές της και να εντοπιστεί με ακρίβεια το δρομολόγιο διαφυγής.

Η στάση του συντρόφου και η αλλαγή κατεύθυνσης

Σύμφωνα με πληροφορίες το βάρος των ερευνών είχε πέσει στον στενό κύκλο του θύματος και συγκεκριμένα στον σύντροφο της άτυχης 24χρονης, ο οποίος ήταν και εκείνος που είχε δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή της στις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως μετέδωσε η τηλεοπτική εκπομπή Live News, ο άνδρας κλήθηκε στο τμήμα και αποτέλεσε αρχικά τον βασικό ύποπτο. Ωστόσο, μέσα από την εξονυχιστική ανάκριση και τη διασταύρωση των λεγομένων του, δεν προέκυψαν επαρκή και χειροπιαστά στοιχεία ικανά να τον ενοχοποιήσουν. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει πλέον τους αστυνομικούς να ανοίξουν τη βεντάλια των ερευνών, αναζητώντας νέα δεδομένα και πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στο τραγικό συμβάν.

Όπως ανέφερε ο άνδρας στην κατάθεσή του, η νεαρή κοπέλα έμενε στο σπίτι του στην Κυψέλη μία μέρα πριν εξαφανιστεί, καθώς μόλις είχε επιστρέψει από δουλειά σεζόν στη Φολέγανδρο. Το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου τού ανέφερε ότι θα συναντούσε έναν φίλο της και βγήκε από το διαμέρισμα κρατώντας μόνο το κινητό της. Όμως, δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ από την εξέταση νεκροψίας έγινε γνωστό ότι ο θάνατός της προέκυψε την ίδια ημέρα ή δύο ημέρες αργότερα.

Σημειώνεται πως η σορός της εντοπίστηκε μετά από μία εβδομάδα σε βαλίτσα στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, με τα πόδια της να είναι δεμένα, ενώ το κινητό της δεν έχει εντοπιστεί.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, από την κατάθεση του συντρόφου της προέκυψε ένας στενός κύκλος τριών ατόμων που γνώριζε η 24χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε επισκεφθεί κάποιον από τους τρεις εκείνο το βράδυ, οι οποίοι κατάγονται από διαφορετικές χώρες της Αφρικής.

Οι Αρχές περιορίζονται σε άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Γουινέα και μένει κοντά στην περιοχή που εντοπίστηκε η βαλίτσα. Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από όλη τη διαδρομή που ακολουθήθηκε μέχρι την εναπόθεση της βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σημειώνεται παράλληλα ότι το σενάριο θανάτου λόγω χρήσης ναρκωτικών έχει αποκλειστεί από τις έρευνες, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν χρήση είτε από την γυναίκα είτε από τον σύντροφό της. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι προηγήθηκε κάποιος καβγάς μέσα στο σπίτι του υπόπτου και ότι ο θάνατός της δεν ήταν προμελετημένος.

Σε ό,τι αφορά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν διαπιστώθηκε κάταγμα του υοειδούς οστού, το οποίο μπορεί να συνδέεται με στραγγαλισμό. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η γυναίκα να έχασε τη ζωή της από ασφυξία, με την τοποθέτηση μαξιλαριού στο πρόσωπό της. Καθοριστική αναμένεται να είναι η ιστολογική εξέταση, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.