Σε μια εξομολόγηση «χωρίς φίλτρα» προχώρησε η Αγοραστή Αρβανίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και την Αθηναΐδα Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης (12/11). Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της στο πλευρό του Θανάση Τσαλταμπάση, αποκαλύπτοντας πως η κοινή τους ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη, καθώς πέρασαν μια βαθιά κρίση που κόντεψε να διαλύσει τη σχέση τους.

Όπως εξομολογήθηκε, τα πράγματα είχαν φτάσει σε οριακό σημείο, γεγονός που την οδήγησε σε δραστικές αποφάσεις προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της και το μέλλον τους. Χωρίς να το κρύψει, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση ξέφυγε τόσο, ώστε αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι και να τον εγκαταλείψει προσωρινά, αποδεικνύοντας ότι χρειάστηκε να περάσουν από επώδυνες ρήξεις και δοκιμασίες μέχρι να καταφέρουν τελικά να βρουν και πάλι την ισορροπία τους.

Η στιγμή που το ζευγάρι έφτασε στα άκρα

«Υπήρχε φάση που περάσαμε μεγάλη κρίση αλλά όχι επειδή μου έφυγε ο έρωτας, επειδή είχαμε φθορά και προσπαθούσα να καταλάβω από τι. Μπορεί να έφταιγε και η δουλεία, η οποία ρουφάει πάρα πολλή ενέργεια η δική μας η δουλεία, ειδικά σε ανθρώπους που είναι πωρωμένοι και καλά πολύ καλά κάνουν. Όμως μπορεί να μείνει το κομμάτι το προσωπικό πίσω. Εκεί ναι είχαμε φθορά, έπρεπε κάτι να γίνει για να ξυπνήσουμε. Εγώ έκανε κάτι πιο δραστικό, το οποίο μας βγήκε σε καλό. Tον εγκατέλειψα, γιατί έπρεπε να κάνω κάτι να ξυπνήσουμε, και είπα ή θα μας βγει σε καλό ή όχι», εξομολογήθηκε η Αγοραστή Αρβανίτη.

Η απόφασή της να απέχει από την υποκριτική

Η Αγοραστή Αρβανίτη, μιλώντας ανοιχτά για την απόφασή της να απέχει από τον χώρο της υποκριτικής, έδωσε έμφαση στη σημασία του ρεαλισμού και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ζωής της. Η ίδια επιλέγει να βλέπει την πραγματικότητα κατάματα, σταθμίζοντας τις προτεραιότητες και τις ισορροπίες μέσα στην καθημερινότητά τους.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε: «Επειδή μου αρέσει να μιλάω ρεαλιστικά, πολλές φορές όταν με τον Θανάση τα συζητάμε αυτά, καμιά φορά θα μου πει κάποια πράγματα και θα του πω “Θανάση, είναι ρεαλιστικό αυτό που λέω, δεν είναι απαισιόδοξο”. Ο Θανάσης έχει μια τεράστια καριέρα από πίσω του, είναι αυτός που είναι, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να του στερήσω αυτό που έχει γεννηθεί να κάνει… Συγκινούμαι τώρα γιατί είμαι και ευερέθιστη. Οπότε ξέρω πόσο το αγαπάει και σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει».

Ο θρησκευτικός γάμος και η απόκτηση του δεύτερου παιδιού

Μετά από περίπου δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας και έχοντας ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο το 2023, η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αποφάσισαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους και με θρησκευτικό γάμο. Το μυστήριο τελέστηκε πριν από δύο χρόνια στο Κορωπί Αττικής, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική και συγκινητική ατμόσφαιρα παρουσία στενών συγγενών, φίλων και αγαπημένων συναδέλφων τους.

Η ημέρα είχε διπλό εορταστικό χαρακτήρα για το ζευγάρι, καθώς αμέσως μετά τον γάμο ακολούθησε και η βάφτιση της πρωτότοκης κόρης τους, η οποία είχε γεννηθεί τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και πήρε το όνομα Θωμαΐς.

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θρησκευτικό τους γάμο, η οικογένεια ετοιμάστηκε να υποδεχτεί το επόμενο νέο μέλος της. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Αγοραστή Αρβανίτη επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων του συζύγου της για να ανακοινώσει δημόσια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αγοραστή Αρβανίτη (@agorasti_arvaniti)

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