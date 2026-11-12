Έντονη κινητικότητα από πλευράς τουρκικής αεροπορίας καταγράφηκε την Πέμπτη (12/11), στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου σημειώθηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου καθώς και μία εικονική αερομαχία.

Στην περιοχή επιχείρησαν ελληνικά μαχητικά, τα οποία προχώρησαν στην αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν και δύο οπλισμένα F-16.

Συνολικά, τρία τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στην περιοχή: ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης αναχαίτισης από τα ελληνικά μαχητικά, προέκυψε μία εμπλοκή με τουρκικό αεροσκάφος.

Παράλληλα, σημειώθηκαν δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων η μία από τον σχηματισμό των δύο F-16 και η δεύτερη από το CN-235.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα ελληνικά μαχητικά, με την όλη διαδικασία να διεξάγεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.