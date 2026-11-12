Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Δόξα Λευκάδας (14/11, 17:00), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να βλέπει τους Δημήτρη Φλιώνη και Τόμας Ερτέλ να βρίσκονται κοντά στην επιστροφή τους στη δράση.

Τα ονόματα στο απουσιολόγιο του Σέρβου προπονητή αρχίζουν σιγά σιγά να μειώνονται, αφού τόσο ο αρχηγός της Ένωσης όσο και ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ, άρχισαν να συμμετέχουν στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

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