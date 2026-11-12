Ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Κατερίνης και πρώην δικαστικός υπάλληλος, Παναγιώτης Ιορδανίδης, έκανε μια -κατά πολύ- αναμενόμενη δήλωση την ώρα που τα 22 στελέχη της Εσωτερικών Υποθέσεων συνέχιζαν την έρευνά τους στο αμαρτωλό τμήμα του Δήμου.

Ένοιωσε όμως την ανάγκη (υπό την πίεση των εξελίξεων;;;) να συμπληρώσει ότι (εκτός από το ότι ο Δήμος θα συνδράμει με κάθε τρόπο την διαλεύκανση της υπόθεσης) ότι δεν είχε υποπέσει το παραμικρό στην αντίληψή του και ως για πολλά χρόνια ανακριτικός υπάλληλος στην Εισαγγελία της πιερικής πρωτεύουσας, αλλά και ότι την τιμιότητά του την γνωρίζει όλη η Ελλάδα λόγω του ποδοσφαιρικού παρελθόντος του.

Η σιγή και η απουσία δημόσιων τοποθετήσεων τηρείται στην Κατερίνη και την Πιερία μέχρι κεραίας, με δύο σημαντικές εξαιρέσεις, δύο δημοσίων ανδρών, πολύ κοντινών -εξ αντικειμένου, σήμερα ή παλιότερα- που έσπευσαν την επομένη να τοποθετηθούν, πέρα από το τυπικό «πέσαμε απ’ τα σύννεφα» και το «επιθυμούμε την διαλεύκανση κτλ κτλ κτλ»: του επί 12 χρόνια Δημάρχου Κατερίνης, μιας θητείας βουλευτή Πιερίας, πολιτικού μηχανικού και -από το 2023 ως σήμερα- Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη και του σημερινού επικεφαλής της δημοτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργoυ Κυριακίδη, στο TV100.

Οι «εύκολες» δηλώσεις Χιονίδη – Κυριακίδη με το βλέμμα στους… 12 μήνες

Ο κος Χιονίδης (επί θητείας του ανέλαβε καθήκοντα ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κατερίνης που συνελήφθη και προφυλακίστηκε), στις δηλώσεις του αυτές ξεκαθάρισε ότι οι όποιες ποινικές ή/και πολιτικές ευθύνες θα πρέπει σίγουρα να αποδοθούν, αφού βεβαίως υπάρξουν τα απαραίτητα στοιχεία για την επιμέτρησή τους και η καταδίκη σε δικαστήριο, αλλά σαφώς υπάρχουν πολιτικές ευθύνες όταν σε οποιονδήποτε φορέα εντοπίζονται φαινόμενα ανάλογα του σκανδάλου στην Πολεοδομία Πιερίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του κου Κυριακίδη. Μια σημαντική -αν όχι η κύρια- παράμετρος της όλης υπόθεσης είναι το γεγονός ότι η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων -και η καταγγελία που την προκάλεσε- αφορούν την χρονική περίοδο των τελευταίων 12 μηνών και οι δύο δηλώσεις έγιναν με μια… σχετική ευκολία.

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Δικογραφία για 60 άτομα και «κυνήγι μαγισσών» στον Πλαταμώνα

Μετά έναν μήνα γεμάτο με αποκαλύψεις σκανδάλων στην Πιερία, το τελευταίο σκάνδαλο/υπόθεση διαφθοράς στον ίδιο νομό, έπεσε «στα μαλακά», λόγω Σαββατοκύριακου ίσως και πιθανής κόπωσης των θεατών από συνεχόμενες αποκαλύψεις, έχει όμως κι αυτή η αποκάλυψη την εγκυρότητα της ανακοίνωσης από την ίδια την Ελληνική Αστυνομία και αφορά τον όμορο με της Κατερίνης Δήμο Δίου-Ολύμπου: συλλήψεις δεν υπήρξαν, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία κατά 60 ατόμων για παρόμοια δράση που αφορά κυρίως αυθαίρετα κτίσματα και όλα τα σχετικά.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι δύο έρευνες δεν σχετίζονται και τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από την ίδια εντολή, αλλά ούτε και στους χρόνους/διάρκεια των ερευνών υπάρχει συνάφεια. Στην περίπτωση του Δήμου Δίου-Ολύμπου η έρευνα ήταν «πολύμηνη» και το μόνο κοινό σημείο με τα αποτελέσματα της έρευνας στην Πολεοδομία Κατερίνης/Πιερίας είναι δύο άτομα που εμφανίζονται και στις δύο δικογραφίες.

Όσο για τις φήμες, αυτές έχουν κυριολεκτικά οργιάσει και στην Πιερία, αλλά και στην γειτονική Λάρισα, αφού η εύρωστη οικονομικά πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάμπου έχει εγγράψει ενδιαφέρον και συμφέροντα στην νότια, αλλά και στην Πιερία, γενικότερα. Μετά και την είδηση για την δικογραφία που αφορά την επικράτεια του Δήμου Δίου-Ολύμπου, οι φήμες στον Πλαταμώνα, για εφόδους σε γραφεία μηχανικών, εργολάβων και άλλων συγγενών επαγγελμάτων είναι τόσες που όποιος δεν απαντάει σε τηλεφώνημα, είναι ύποπτος για συμμετοχή στο κύκλωμα!!!

Σιγή ιχθύος στο Δημοτικό Συμβούλιο και απορίες πολιτών για τις παλιές καταγγελίες

Παρά τις -λίγες- δηλώσεις για τα αποτελέσματα της έρευνας στην Πολεοδομία/ΥΔΟΜ Κατερίνης και τον θόρυβο που δεν κοπάζει, αλλά θεριεύει στην Πιερία, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης δεν αναφέρθηκε το παραμικρό. Κόμματα (πλην ΝΙΚΗΣ και ΚΚΕ) και εν ενεργεία βουλευτές του νομού (τρεις της ΝΔ) και πολιτευτές όλων των αποχρώσεων πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες κάνουν λόγο για καταγγελίες που γινόταν εδώ και χρόνια και ως πολύ πρόσφατα και απορούν για το πως καμία δεν βρήκε τον δρόμο της. Μία παρόμοια, ογκώδη και επώνυμη αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα».

Ο ογκώδης φάκελος του 2022 για τα αυθαίρετα που αρχειοθετήθηκε «πανηγυρικώς»

Τον Φεβρουάριο του 2022, έξι κάτοικοι Πλαταμώνα, κατάρτισαν φάκελο με καταγγελίες για παραβάσεις και παρανομίες, όχι μόνο ιδιωτών, καταγράφοντας οφθαλμοφανείς περιπτώσεις, από υλοποίηση δημοσίων έργων ως τα αυθαίρετα που φαίνεται να ξεφυτρώνουν στην νότια Πιερία, με την επιτυχία που έχει και το ξακουστό ακτινίδιό της. Η καταγγελία -για περισσότερα από ένα θέματα και υποθέσεις- περιελάμβανε και σχετική αλληλογραφία, αλλά και αναφορές στους σχετικούς νόμους και τα σημεία -που κατά τους καταγγέλλοντες- αυτοί παραβάστηκαν ή παραβιάζονταν την συγκεκριμένη περίοδο.

Η πολυσέλιδη και εμπεριστατωμένη καταγγελία κατατέθηκε -με τον αρμόζοντα τρόπο- στην τοπική Εισαγγελία και κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Διαφθοράς, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Μετά μία -σύντομη, σχετικά- προανάκριση, τέθηκε πανηγυρικώς «στο αρχείο». Δυστυχώς, ούτε ο αρμόδιος σήμερα Αντιδήμαρχος Κατερίνης πρόλαβε να λάβει γνώση, λόγω συνταξιοδότησης, ούτε ποτέ άκουσε κάτι σχετικά, αλλά και ο σημερινός ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών, πρώην βουλευτής Πιερίας και για 12 χρόνια Δήμαρχος Κατερίνης, ανέλαβε καθήκοντα ένα χρόνο μετά την καταγγελία.

Όσον αφορά τις καταγγελίες που γινόταν καθημερινά, συνήθως προς τον Δήμο ή την Αστυνομία, μόνο ο Δήμος και η Αστυνομία μπορούν να ενημερώσουν σχετικά. Κι ως αυτή την στιγμή… η προανάκριση επιβάλλει πλήρη μυστικότητα.

ΥΓ: Η Πολεοδομία/ΥΔΟΜ Κατερίνης είναι στην ουσία υπηρεσία ολόκληρης της Πιερίας αφού η υποστελέχωση των ανάλογων υπηρεσιών των Δήμων Δίου-Ολύμπου και Πύδνας-Κολινδρού οδήγησε στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δύο τελευταίων από τις υπηρεσίες του πρώτου Δήμου. Η υποστελέχωση αυτή αφορά τον νομό με το ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα και διάσημο στον κόσμο όλο και την μεγαλύτερη ομαλή παραλία της χώρας. Αν αυτή η κατάσταση δεν είναι ιδανικές συνθήκες εμφάνισης και επικράτησης της διαφθοράς… τότε ποια είναι;;;