Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, τουρκική φρεγάτα εντοπίστηκε να κινείται νοτιοανατολικά του γαλλικής σημαίας ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo», με πορεία προς το σημείο των ερευνών.

Το ερευνητικό πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο ακριβώς στο όριο των 6 ναυτικών μιλίων νότια της Καρπάθου, εντός της περιοχής που έχει δεσμευτεί από την ελληνική NAVTEX, πραγματοποιώντας τις προγραμματισμένες εργασίες βυθομέτρησης και ελέγχου εξοπλισμού.

Η ναυτική παρουσία και το μήνυμα στον ασύρματο

Την επιχείρηση του γαλλικού πλοίου επιτηρεί από διακριτική απόσταση φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρεί και δεύτερη ελληνική μονάδα.

Την ίδια ώρα, η τουρκική φρεγάτα έκανε την εμφάνισή της σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, εκπέμποντας μέσω ασυρμάτου το μήνυμα «Πλέετε σε χωρικά μας ύδατα, μπορείτε να συνεχίσετε».

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γνωστή τακτική της Άγκυρας να δηλώνει παρουσία και να επιτηρεί εξ αποστάσεως τις έρευνες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καταγραφεί καμία ενέργεια παρενόχλησης προς το ερευνητικό σκάφος.

Αντιπαράθεση με NAVTEX και το βλέμμα στα διεθνή ύδατα

Παράλληλα με τις κινήσεις στη θάλασσα, εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Η τουρκική πλευρά επιχείρησε να αμφισβητήσει εκ νέου τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα εκδίδοντας παράτυπη NAVTEX, με την οποία υποστήριξε ότι οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε περιοχή δικής της δικαιοδοσίας.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντί-NAVTEX της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, ακυρώνοντας στην πράξη τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ενώ αντίστοιχη επίσημη αγγελία εξέδωσε και η Κυπριακή Δημοκρατία για το τμήμα που αφορά τη δική της ΑΟΖ.

Πλέον, η προσοχή των επιτελείων εστιάζει στο επόμενο στάδιο της επιχείρησης, όταν το «Abeille Marengo» θα ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και θα κινηθεί ανατολικότερα, στα διεθνή ύδατα, στην περιοχή όπου το καλοκαίρι του 2024 είχε σημειωθεί σοβαρή ένταση.

Παρά ταύτα, η Αθήνα διαμηνύει με αποφασιστικότητα ότι το στρατηγικής σημασίας έργο θα συνεχιστεί κανονικά, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.