Στην άμεση έκδοση αντι-NAVTEX προχώρησε η Κύπρος, απαντώντας εμπράκτως στη νέα τουρκική προσπάθεια αμφισβήτησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Λευκωσία ακυρώνει την πρόσφατη αναγγελία της Άγκυρας σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού σκάφους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι οι σχετικές εργασίες έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα και θεσμικά από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Η κυπριακή ναυτιλιακή οδηγία υπ’ αριθμόν 352/26 εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026 (06:00 UTC) από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας (JRCC Larnaca / Cyprus Radio). Στο επίσημο κείμενό της, η Λευκωσία υπογραμμίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι η προηγηθείσα τουρκική NAVTEX εκδόθηκε εντελώς αυθαίρετα, χωρίς καμία συνεννόηση ή επιχειρησιακό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές του κράτους, αποτελώντας άλλη μία παράτυπη ενέργεια.

Πλήρης νομιμότητα των ερευνών του «Abeille Marengo»

Όπως διευκρινίζεται, οι ερευνητικές δραστηριότητες του πλοίου «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας αφορούν άμεσα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Οι εργασίες διεξάγονται κατόπιν της επίσημης άδειας 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η περιοχή είχε ήδη δεσμευθεί και γνωστοποιηθεί εγκαίρως στη διεθνή ναυτιλία μέσω της προγενέστερης οδηγίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας.

Ισχύς κυπριακής αντί-NAVTEX έως το 2027

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX εντός της περιοχής ευθύνης της παραμένει αποκλειστικά το JRCC Larnaca / Cyprus Radio / 5BA, καλώντας τους ναυτιλλομένους να απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτόν για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η ισχύς της κυπριακής αντι-NAVTEX διασφαλίζει το πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών για εκτεταμένο διάστημα, καθώς εκτείνεται έως και τις 20 Μαρτίου 2027.

Διακρίβωση συστημάτων και πρώτες κινήσεις

Αμέσως μετά τον απόπλου του, το ερευνητικό σκάφος επικεντρώθηκε στη βαθμονόμηση και τον έλεγχο των οργάνων του, ένα απαραίτητο βήμα για τον μηδενισμό τεχνικών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων. Αυτή η διαδικασία εξηγεί γιατί το σκάφος κινήθηκε αρχικά σε κατεύθυνση φαινομενικά αντίθετη από την προδιαγεγραμμένη πορεία που ορίζουν οι Navtex της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επρόκειτο απλώς για τεχνικές δοκιμές ρουτίνας πριν από την έναρξη του κυρίως έργου.

Ο σχεδιασμός της πορείας

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ανοιχτά του Ηρακλείου, το «Abeille Marengo» θα τεθεί στην κανονική του ρότα. Το πλάνο πλεύσης θα εξελιχθεί διαδοχικά: πρώτα θα ακολουθήσει το δρομολόγιο που προβλέπει η ελληνική Navtex και στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα στίγματα που έχουν οριστεί από την κυπριακή πλευρά.

Επιχειρησιακή ταχύτητα

Επί του παρόντος δεν έχει καθοριστεί ούτε η ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί το πλοίο ούτε το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο θα φτάσει στην περιοχή της Καρπάθου. Παρότι το γαλλικό ερευνητικό έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε 24ωρη βάση, ο ρυθμός πλεύσης και η εξέλιξη των εργασιών εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της θάλασσας.

Η ελληνική αντί-NAVTEX

Στην έκδοση αντί-NAVTEX, προχώρησε πρώτη η Ελλάδα, υλοποιώντας την αντίδραση που είχαν προαναγγείλει το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου οι πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Με την κίνηση αυτή, χαρακτηρίζει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Η ελληνική αντί-NAVTEX, με αριθμό 1441/26, αποτελεί την επίσημη απάντηση στην τουρκική NAVTEX FA76-1127/26, με την οποία η Άγκυρα υποστήριξε ότι οι προγραμματισμένες έρευνες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεση των τουρκικών Αρχών.

Η ελληνική αναγγελία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές υπάγονται στη ζώνη εξυπηρέτησης NAVTEX του Ηρακλείου, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης σχετικών ναυτιλιακών αναγγελιών.

Στο κείμενο γίνεται ρητή αναφορά στις τρεις ελληνικές άδειες που έχουν εκδοθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή, στις 7 Ιουνίου 2024, 11 Φεβρουαρίου 2026 και 6 Νοεμβρίου 2026, ενώ υπογραμμίζεται ότι η ελληνική NAVTEX HA15-1411/26 παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Με τη νέα αυτή αναγγελία, ξεκαθαρίζεται ρητά πως σημαντικό μέρος των περιοχών στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες βρίσκεται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, ενώ επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες του γαλλικού πλοίου βασίζονται σε άδειες που έχουν εκδώσει οι ελληνικές Αρχές.

Η ελληνική Navtex έχει ορίζοντα εξαμήνου, καλύπτοντας το διάστημα μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Το πλαίσιο αυτό, πάντως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο χρονικής επέκτασης εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν, ακολουθώντας το προηγούμενο που καταγράφηκε πρόσφατα στις εργασίες πόντισης του καλωδίου οπτικών ινών.