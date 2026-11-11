Ιδιαίτερο διπλωματικό στιγμιότυπο καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στην COP31 στην Αττάλεια, όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο υποδοχής λίγο πριν από την άφιξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Έτσι, τον Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε μόνος του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χειραψία, να φωτογραφίζονται στην είσοδο του Antalya Expo Center και να έχουν σύντομη συνομιλία.

Το περιστατικό ξεχώρισε επειδή η πλειονότητα των ηγετών που προσέρχονταν στη Σύνοδο γινόταν δεκτή από κοινού από τον Ερντογάν και τον Γκουτέρες. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα, ο Τούρκος πρόεδρος επανεμφανίστηκε στο σημείο αμέσως μετά την αποχώρηση του Χριστοδουλίδη.

Είχε προηγηθεί η υποδοχή Έρχιουρμαν

Λίγο νωρίτερα, ο Ερντογάν είχε υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος έφτασε στον χώρο πριν από την έναρξη της επίσημης διαδικασίας υποδοχής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Η χρονική ακολουθία των γεγονότων προκάλεσε αντιδράσεις στη Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να χαρακτηρίζει, σύμφωνα με το Cyprus Mail, την αποχώρηση του Ερντογάν ως «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση από την τουρκική πλευρά για την απουσία του Ερντογάν τη συγκεκριμένη στιγμή.

Χριστοδουλίδης στην COP31

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στην Αττάλεια για τη Σύνοδο Ηγετών της COP31 και αναμένεται να παρέμβει στις εργασίες της Διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και επαφές με άλλους ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Σύμφωνα με την κυπριακή Προεδρία, η παρουσία Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια εντάσσεται σε ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο, με τη Λευκωσία να έχει προηγουμένως συντονιστεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διάσκεψη.

Πριν από την COP31 δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερντογάν, όπως είχε ξεκαθαρίσει ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο άτυπων επαφών στο περιθώριο της Συνόδου.