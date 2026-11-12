Στην Θεσσαλονίκη οι Δικαστικές Αρχές ερευνούν την μεγάλη φοροδιαφυγή στα νυχτερινά κέντρα, και στην Αθήνα ερευνούν τη φοροδιαφυγή του «Mr. Xωριάτικο» και της παρέας του.

Η έρευνα για την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, παραμένει ανοιχτή καθώς αναμένεται να απολογηθούν και άλλα άτομα που είναι στο κατηγορητήριο και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα.

Ο «Mr. Χωριάτικο» στην απολογία του προσπάθησε να «πετάξει» από πάνω του την ευθύνη με επιχείρημα ότι είναι άνθρωπος του… Δημοτικού.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα είπε στην Ανακρίτρια, «δείχνοντας» το λογιστή του ο οποίος είναι 80 ετών:

«Έχω υπάρξει διαχειριστής σε πολλές εταιρείες. Τον λογιστή τον γνωρίζω από το 2004. Κοιτούσε πάντα να πληρώνει τα λογιστικά, τα οικονομικά. Εγώ ήμουν στα μαγαζιά και στη διαχείριση στο Χωριάτικο, στα Αττικά Αρτοποιεία. Είχα και στη Μύκονο και στη Ρόδο. Δεν είχα γνώση τι έκανε ο λογιστής, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη. Ήμουν μόνο στην παραγωγή και τη λειτουργία του προσωπικού. Όλα τα αναλάμβανε από το 2004 ο λογιστής. Όλες τις υπομισθώσεις των υποκαστημάτων τα είχε αναλάβει ο λογιστής. Ήμουν άνθρωπος εργατικός, έχω βγάλει Δημοτικό Σχολείο, δεν έχω γνώση από λογιστικά. Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεών μου. Είναι λογιστής του πεθερού μου. Εγώ κοιτούσα να ανοίξω μαγαζί και να φέρω λεφτά. Όλα τα λεφτά πήγαιναν εκεί που ήταν το γραφείο των λογιστών, στα δύο αυτά γραφεία.

«Να μην τα φορτωθώ όλα εγώ»

Κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση είναι και ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο «Mr. Xωριάτικο» χαρακτηρίζει δε τον εαυτόν του… «σκληρό πατέρα».

«Δεν χρωστάνε τίποτα οι εταιρείες του γιου μου. Του έδωσα δύο μαγαζιά. Δεν θυμάμαι αν δηλώθηκα εργαζόμενος στις επιχειρήσεις του γιου μου. Ό,τι είναι από εταιρεία δική μου θα τα πληρώσω όλα, να μην χρωστάω τίποτα και να μην χάσει ούτε ένα ευρώ το Δημόσιο. Αν ανοίξουν τη ροή του χρήματος θα φανεί ότι ο λογιστής έπαιρνε 300.000 ευρώ το μήνα. Έπαιρνε διαφορετικό ποσοστό από το κάθε μαγαζί ο λογιστής. Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος πελάτης του λογιστή αλλά είχε και άλλους μεγάλους πελάτες, να μην τα φορτωθώ όλα εγώ.

Ο λογιστής από την πλευρά του «άδειασε « τον Mr Χωριάτικο.

«Του στέλναμε τις οφειλές κάθε μήνα»

«Εμείς στέλναμε τις οφειλές κάθε μήνα, όπως κάνουμε σε όλους τους πελάτες. Εγώ το έβλεπα ότι όταν φούσκωναν οι οφειλές, οι εταιρείες λύνονταν. Εμείς του λέγαμε να κάνει ρυθμίσεις, πλήρωνε κάποιες δόσεις και μετά σταματούσε να πληρώνει. Μπλοκάρανε οι ΑΠΔ, οι λογαριασμοί των τραπεζών και αναγκαζόταν να φτιάξει καινούρια εταιρεία. Φυσικά και καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές.

«Έμαθα ότι γινόταν μία κίνηση να τα φορτώσουν όλα σε εμένα, γιατί είμαι 86 ετών και δεν θα πάω φυλακή. Το καλοκαίρι φέτος πρώτα μου είπε να βρω ένα γραφείο να είναι κοντά στο δικό μου για να βάλει τον server, τους είπα να βρούνε χώρο μόνοι τους και μετά μου πρότειναν να έρθει ο server στο γραφείο μου. Το είπα λίγο αργά να τερματίσει η συνεργασία μας, γιατί πρακτικά δεν γινόταν, καθώς πρακτικά θα έπρεπε να βρει άλλους λογιστές, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος Αυγούστου του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω».

Τελικά η συνεργασία τους λύθηκε με τις… συλλήψεις.