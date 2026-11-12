Κάποτε έλεγε στον καθηγητή Φυσικής της ότι «τα κορίτσια δεν γίνονται μηχανικοί». Τελικά έγινε μηχανικός, ανέλαβε τις παγκόσμιες δραστηριότητες της Nvidia στον χώρο της υγείας και βρέθηκε ανάμεσα στα στελέχη που αναφέρονται απευθείας στον Τζένσεν Χουάνγκ. Σήμερα, όμως, το όνομα της Κίμπερλι Πάουελ βρίσκεται στα διεθνή πρωτοσέλιδα για μια φερόμενη προσωπική σχέση που προσθέτει νέα πίεση στον επικεφαλής της εταιρείας.

Η 48χρονη αντιπρόεδρος του τομέα υγείας κατονομάστηκε σε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται πέντε ανθρώπους που εργάστηκαν στη Nvidia και υποστηρίζει ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με τον Χουάνγκ. Και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Η Πάουελ και η εταιρεία δεν απάντησαν στα αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό, ενώ ο Χουάνγκ αρνήθηκε να συζητήσει τις καταγγελίες.

Πίσω από τη δημοσιότητα βρίσκεται μια επαγγελματική διαδρομή σχεδόν δύο δεκαετιών στη Nvidia: από τις τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης μέχρι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη φαρμάκων.

BREAKING: Nvidia employee who reportedly had an affair with Nvidia CEO Jensen Huang identified as VP of Healthcare Kimberly Powell https://t.co/Z7UOhW5yXJ — Kalshi (@Kalshi) November 11, 2026

Η μηχανικός που παραλίγο να ακολουθήσει άλλο δρόμο

Η επιλογή της δεν ήταν αυτονόητη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «DGTL Voices» του Εντ Μαρξ, η Πάουελ αφηγήθηκε ότι αρχικά είχε επιλέξει σπουδές διεθνών επιχειρήσεων. Αργότερα άλλαξε κατεύθυνση και στράφηκε στην ηλεκτρολογία και την τεχνολογία υπολογιστών.

Καθοριστική αποδείχθηκε η πρακτική της άσκηση, μέσω του Northeastern University, σε μια μικρή εταιρεία που εργαζόταν στην ψηφιοποίηση της ακτινολογίας. Η επαφή με ακτινολόγους του Massachusetts General Hospital και οι δυνατότητες των νέων συστημάτων την έπεισαν ότι εκεί ήθελε να χτίσει την καριέρα της.

Απέκτησε πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Northeastern, με έμφαση στη μηχανική υπολογιστών, και εργάστηκε στην Planar Systems, στην ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων διαγνωστικής απεικόνισης.

Η τεχνολογία υπήρχε ήδη στην οικογενειακή της ιστορία. Ο πατέρας της, Τζον «Τζακ» Πάουελ, ήταν χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ. Η οικογένεια έζησε για πολλά χρόνια στο Κόβεντρι του Ρόουντ Άιλαντ.

Το τηλεφώνημα που την έφερε στη Nvidia

Η είσοδός της στην εταιρεία ξεκίνησε από ένα πρακτικό επαγγελματικό πρόβλημα. Όπως εξήγησε στο Healthcare Brew, η επιχείρηση ιατρικής απεικόνισης στην οποία εργαζόταν κατασκεύαζε τις δικές της κάρτες γραφικών. Η ίδια επικοινώνησε με τη Nvidia για να διερευνήσει τη χρήση της τεχνολογίας της.

Η απάντηση εξελίχθηκε σε πρόταση εργασίας: η Nvidia έβλεπε προοπτικές στην υγεία και αναζητούσε ανθρώπους που θα τη βοηθούσαν να τις αξιοποιήσει. Η Πάουελ εντάχθηκε στο δυναμικό της το 2008.

Ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία και το 2017 ανέλαβε αντιπρόεδρος στον τομέα υγείας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει σήμερα την ιατρική απεικόνιση, τις βιοεπιστήμες, την ανακάλυψη φαρμάκων και την ανάλυση δεδομένων υγείας. Προηγουμένως είχε αναλάβει δραστηριότητες ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και πρωτοβουλίες υποστήριξης του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνεντεύξεις της περιγράφει ένα μέλλον στο οποίο τα ιατρικά μηχανήματα θα γίνονται περισσότερο αυτόνομα και οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις ανάγκες και τις αποφάσεις των ασθενών. Αυτό ήταν το αντικείμενο με το οποίο είχε συνδεθεί η δημόσια παρουσία της, πριν από τις τελευταίες αποκαλύψεις.

‼️ BREAKING: Nvidia CEO Jensen Huang had a second affair, this time with Kimberly Powell, vice president of health care. We found some photos of her. She is obviously married and has kids… Poor guy… Poor kids… https://t.co/TEw1egmzSJ — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 11, 2026

Ο σύζυγος και τα δύο παιδιά

Η Πάουελ είναι παντρεμένη με τον Γκράχαμ «Γκρέιντι» Γκεράντε και έχουν δύο παιδιά.

Ο σύζυγός της συνδέεται επίσης με τον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας. O 54χρονος αναφέρεται ως συνδημιουργός σε αμερικανική πατέντα για εφαρμογή προβολής ιατρικών εικόνων, η οποία εγκρίθηκε το 2014.

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Nvidia VP Kimberly Powell

(the second woman who Jensen Huang reportedly had an affair with) https://t.co/HozMH7pyFM — TDot Resident (@TDotResident) November 12, 2026

Το ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ και οι καταγγελίες

Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ των New York Times βρίσκεται ένα περιστατικό σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο. Δύο από τις πηγές της εφημερίδας υποστήριξαν ότι ο Χουάνγκ και η Πάουελ καταγράφηκαν σε βίντεο να εκδηλώνουν τρυφερότητα μεταξύ τους.

Η θέση της Πάουελ, που αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο, δίνει στην υπόθεση και εταιρική διάσταση. Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia ζητά από τους εργαζομένους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκύπτουν από προσωπικές σχέσεις.

Οι αναφορές αυτές προστέθηκαν στη χωριστή υπόθεση της επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ και των καταγγελιών για πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει αν ο επικεφαλής της εταιρείας αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών, μετά την παραδοχή του προς τους εργαζομένους ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του.

Η δημοσιότητα έχει ήδη επηρεάσει το πρόγραμμα της Πάουελ. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του CNN Μεγκ Τίρελ, αποσύρθηκε από την προγραμματισμένη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συζήτηση τουFuture of Health Summit του Milken Institute, όπου επρόκειτο να μιλήσει για το πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την ιατρική και την ανάπτυξη φαρμάκων.