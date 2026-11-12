Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας από το ξεκίνημα της σεζόν πως αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του ΝΒΑ. Η εμφάνισή του απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς είχε ξεχωριστή σημασία καθώς οι 32 πόντοι που σημείωσε τον έφεραν σε ένα σπουδαίο ιστορικό επίτευγμα: Ο Σλοβένος έφτασε τους 425 πόντους στα πρώτα 11 παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της λίγκας σε αυτό το σημείο της σεζόν.

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