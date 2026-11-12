Το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου αναφέρθηκε, μέσα από τον αέρα του «Πρωινού», ότι η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, μεταφέρθηκε χθες 11 Νοεμβρίου, σε κέντρο αποκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Τεργιάκης μέσα από την εκπομπή, έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας: «Η Μάγδα Τσαγγάνη, βρίσκεται ήδη από χθες σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί. Βγήκε από το νοσοκομείο. Θυμίζω ότι από το περιβάλλον της μας είπαν πως τα έξοδα καλύφθηκαν από τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η κυρία Τσαγγάνη, έμεινε 7 μήνες στο νοσοκομείο, 4 μήνες στην εντατική με πολλά προβλήματα υγείας. Πήγε και ήρθε. Στο κέντρο αποκατάστασης θα γίνει η δουλειά που πρέπει, για να γυρίσει μετά στο σπίτι της, στην Αίγινα».

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένα ατύχημα στην Αίγινα είχε ως αποτέλεσμα η Μάγδα Τσαγγάνη να υποστεί κάταγμα στο ισχίο.

Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί παρατεταμένη νοσηλεία και εντατική ιατρική φροντίδα.

govastiletto.gr – Μάγδα Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει όλα τα έξοδα για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης