Γιώργος Λιβάνης: Η ημίγυμνη φωτογραφία του από το γυμναστήριο που άναψε φωτιές

Ο Γιώργος Λιβάνης φαίνεται πως βρίσκεται σε μια άκρως ανανεωμένη και εντυπωσιακή φάση της ζωής του, και αποφάσισε να ανεβάσει επικίνδυνα τη θερμοκρασία στα social media, αφήνοντας τους διαδικτυακούς φίλους του – και κυρίως τον γυναικείο πληθυσμ – με το στόμα ανοιχτό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που το τελευταίο διάστημα απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας τόσο για τα επαγγελματικά του βήματα, όσο και για την προσωπική του ζωή μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του από την Ανδρομάχη, μοιράστηκε μια άκρως αποκαλυπτική mirror selfie μέσα από το γυμναστήριο.

Ποζάροντας χωρίς μπλούζα μπροστά στον καθρέφτη, ο Γιώργος Λιβάνης έδειξε τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς και της εντατικής προπόνησης, αναδεικνύοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς και το γραμμωμένο του σώμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο απέδειξε ότι ο τραγουδιστής έχει ρίξει όλο το βάρος στη φροντίδα του εαυτού του και της φυσικής του κατάστασης.

Αυτό, όμως, που τράβηξε εξίσου την προσοχή και έδωσε τροφή για σχόλια ήταν η λακωνική αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα που επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία: «New character unlocked» (Νέος χαρακτήρας ξεκλειδώθηκε), προσθέτοντας μάλιστα ένα λουκέτο που ανοίγει και ένα χειριστήριο παιχνιδιών. Μια φράση που πολλοί ερμήνευσαν ως μια ξεκάθαρη δήλωση ανανέωσης και ένα νέο κεφάλαιο που μόλις ξεκινά στη ζωή του, αφήνοντας πίσω ό,τι τον βάραινε το προηγούμενο διάστημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

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