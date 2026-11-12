Συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε την Πέμπτη (12/11) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στο επίκεντρο η εσωτερική και διεθνής επικαιρότητα

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρώην υπουργό Εξωτερικών και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τους δύο άνδρες να εστιάζουν την προσοχή τους στα φλέγοντα θέματα της περιόδου.

Ειδικότερα, η συζήτησή τους περιστράφηκε αναλυτικά γύρω από τις σημαντικότερες τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, καθώς και γύρω από καίρια ζητήματα εσωτερικού ενδιαφέροντος.