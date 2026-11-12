Νέο κύμα απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών καταγράφηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Ιταλία, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών.

Περίπου 1.803 σχολικές μονάδες έλαβαν απειλητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, το περιεχόμενο των μηνυμάτων ήταν παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, το οποίο είχε προκαλέσει πανεθνική αναστάτωση προτού αποδειχθεί φάρσα.

Προληπτικές εκκενώσεις σε έξι περιφέρειες

Η αποστολή των νέων απειλητικών email οδήγησε στην άμεση αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην προληπτική εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προέλευση των ψηφιακών απειλών, ούτε έχει αναφερθεί ο εντοπισμός κάποιου ύποπτου αντικειμένου στους ελέγχους που διενεργούνται.

Ο απολογισμός των δύο ημερών

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.300 ΣΧΟΛΕΙΑ:

Περισσότερα από 6.300 σχολεία έλαβαν email με απειλές για βόμβα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας.

Τουλάχιστον 300 σχολεία εκκενώθηκαν, σύμφωνα με το Reuters.

Τα μηνύματα έφεραν την υπογραφή «Mikhail Andropov» (Μιχαήλ Αντρόποφ).

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 1.803 ΣΧΟΛΕΙΑ:

Νέες απειλές αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον επτά περιφέρειες: Βένετο, Λιγουρία, Ούμπρια, Λάτσιο, Σικελία, Απουλία και Αμπρούτσο.

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ: Αναφέρθηκαν σε Παλέρμο, Γένοβα, Ντιάνο Μαρίνα, Μπορντιγκέρα και Τάτζια.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ: Ρώμη, Νάπολη, Τεργέστη, Κατάνια, Σαλέρνο, Περούτζια, Βιτσέντσα, Πεσκάρα και Κιέτι, μεταξύ άλλων τοποθεσιών.

Τα μηνύματα φέρουν ξανά το όνομα «Mikhail Andropov» (Μιχαήλ Αντρόποφ).

Δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά κατά τους ελέγχους που αναφέρθηκαν.

Ο πραγματικός αποστολέας παραμένει άγνωστος και δεν έχει εξακριβωθεί κάποιος κοινός δράστης.

Στους νομάρχες οι αποφάσεις – Ειδικό πρωτόκολλο από την κυβέρνηση

Μπροστά στη συνεχιζόμενη έξαρση των κυβερνοεπιθέσεων των τελευταίων ημερών, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε νωρίτερα με τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να χαραχθεί κοινή στρατηγική αντιμετώπισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από τη σύσκεψη, αποφασίστηκε ότι στο εξής την ευθύνη για τυχόν εκκενώσεις θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι νομάρχες και όχι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο που θα καθορίζει τα βήματα διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών.

Πηγές του Παλάτσο Κίτζι: «Αμέσως μετά τους συναγερμούς δόθηκε εντολή στα σχολεία να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους»

Η κυβέρνηση, μέσω των υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, έδωσε άμεση εντολή στους Νομάρχες και στους διευθυντές των σχολείων αντίστοιχα, ώστε η σχολική δραστηριότητα να συνεχιστεί κανονικά, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι και βάσιμοι λόγοι ανησυχίας. Αυτό κάνουν γνωστό πηγές του Παλάτσο Κίτζι. Η απόφαση ορισμένων διευθυντών σχολείων να διατάξουν την εκκένωση μεμονωμένων ιδρυμάτων, διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, ελήφθη αμέσως μετά την άφιξη των απειλητικών email και πριν λάβουν τις οδηγίες των υπουργών.

Το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση της Βουλής

Από την πλευρά της, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ανοίξει δίαυλο συνεργασίας με την αντιπολίτευση.

Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη να προσέλθουν άμεσα οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών στη Βουλή και τη Γερουσία, ώστε να παρουσιάσουν αναλυτικά τα διαθέσιμα στοιχεία και το σχέδιο πρόληψης και θωράκισης της χώρας.

Πηγή: ansa