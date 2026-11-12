Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Αγία Πετρούπολη, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε Ρώσος στρατιωτικός εξερράγη στην περιοχή Πουσκίνσκι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί της 12ης Νοεμβρίου, στο Κολπίνσκογιε Σοσέ, στην περιοχή Σλαβιάνκα των Σουσάρι, στα νότια της Αγίας Πετρούπολης. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών ασφαλείας και των σωστικών συνεργείων.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει ποινική έρευνα για τη δολοφονία μέλους των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο μέλους των ενόπλων δυνάμεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ερευνητές και εγκληματολόγοι εξετάζουν το σημείο και έχουν διαταχθεί οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες.

Εξερράγη μόλις ξεκίνησε το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ρωσικής Fontanka, ο στρατιωτικός βγήκε μόνος του από το κτήριο όπου διέμενε, επιβιβάστηκε στο όχημά του και άρχισε να απομακρύνεται.

Λίγες στιγμές αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκρηκτικός μηχανισμός να είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως την ώρα που ο οδηγός έβγαινε από την αυλή. Το συγκεκριμένο στοιχείο προέρχεται από ρωσικά μέσα και δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί ως οριστικό πόρισμα της έρευνας.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε και συγγενικό πρόσωπο του στρατιωτικού. Ωστόσο, μεταγενέστερα στοιχεία ανέφεραν ότι ο άνδρας βρισκόταν μόνος στο όχημα, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το διαθέσιμο υλικό καμερών ασφαλείας.

Ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι το θύμα έφερε τον βαθμό του συνταγματάρχη και υπηρετούσε στην 6η Στρατιά Αεροπορίας και Αεράμυνας. Η ταυτότητά του και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά στοιχεία του δεν είχαν, κατά τις πρώτες ώρες, δημοσιοποιηθεί επισήμως από την Ερευνητική Επιτροπή.

Έκλεισε ο δρόμος – Ζημιές ακόμη και σε λεωφορείο

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, έσπασε τζάμι διερχόμενου λεωφορείου.

Η κυκλοφορία στο Κολπίνσκογιε Σοσέ διακόπηκε στην περιοχή, με τις αρχές να αποκλείουν το σημείο και αρκετές γραμμές λεωφορείων να αλλάζουν προσωρινά διαδρομή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν αρχικά μία έντονη λάμψη και στη συνέχεια έναν ισχυρό κρότο, ενώ στο σημείο παρέμεναν για ώρα αστυνομικοί, πυροσβέστες και ειδικά κλιμάκια.

Δεύτερη σχεδόν ίδια έκρηξη στην ίδια περιοχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η σημερινή έκρηξη σημειώθηκε μόλις περίπου μισό χιλιόμετρο από το σημείο όπου είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 27 Αυγούστου 2026.

Τότε, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε εκραγεί κάτω από αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί αντισυνταγματάρχης των ρωσικών δυνάμεων Αεροπορίας και Αεράμυνας. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του, είχε τραυματιστεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Και σε εκείνη την περίπτωση, σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του οχήματος και εξερράγη αφού αυτό άρχισε να κινείται.

Η Fontanka αναφέρει ότι οι αρχές αναζητούν πρόσωπο που ενδέχεται να σχετίζεται με την τοποθέτηση του σημερινού μηχανισμού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος βρίσκεται πίσω από την έκρηξη ούτε έχει αποδοθεί ευθύνη σε κάποια οργάνωση ή χώρα.

Οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να εξετάζουν τα υπολείμματα του οχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής μηχανισμός της έκρηξης και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.