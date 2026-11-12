Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, βιώνοντας στιγμές απόλυτης ευτυχίας με τον ερχομό του παιδιού τους. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση υγείας.

Για την Ηρώ Πεκτέση αυτή είναι η πρώτη εμπειρία της μητρότητας, ενώ για τον γνωστό επιχειρηματία πρόκειται για το τρίτο του παιδί, καθώς έχει ήδη δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την παρουσιάστρια Κατερίνα Λάσπα.

Οι δυο τους, που είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2025, μοιράστηκαν ανοιχτά την ανυπομονησία και τη χαρά τους για τον ερχομό του γιου τους, με την ηθοποιό να δημοσιεύει τακτικά τρυφερά στιγμιότυπα από τους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Pektesi (@iropektesi)

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