«Κόκκινη κάρτα» σε διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού ύψους 873,91 εκατ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες έπειτα από ελέγχους σε σχέδια συμβάσεων ύψους 18 δισ. ευρώ, έβγαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το περασμένο έτος.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί στα 165,18 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Το «αγκάθι» των 165,18 δισ. ευρώ και οι συστάσεις στη Διοίκηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η διαχρονική διόγκωση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών συνιστά πλέον μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, το Ελεγκτικό Συνέδριο απευθύνει σαφείς συστάσεις προς τη Διοίκηση, ζητώντας να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της αναποτελεσματικότητας στη διαδικασία εκκαθάρισης των χρεών.

Ειδικότερα, προτείνεται η άμεση απλοποίηση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών, η αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη διαγραφή οφειλών εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και η θωράκισή του ώστε να επιτυγχάνονται φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί εισπρακτικοί στόχοι.

Καταλογισμοί, δικαστικές αποφάσεις και θεματικοί έλεγχοι

Πέρα από τον προληπτικό έλεγχο των μεγάλων συμβάσεων, το δικαιοδοτικό και ελεγκτικό έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτυπώνεται σε σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων.

Κατά το εξεταζόμενο έτος εκδικάστηκαν 28.714 αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας και εκδόθηκαν 5.138 δικαστικές αποφάσεις, ενώ αναζητήθηκε συνολικό ποσό 27,52 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση δημοσιονομικών ελλειμμάτων, μέσω της έκδοσης καταλογιστικών πράξεων σε βάρος ελλειμματιών υπολόγων.

Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει τα ευρήματα του ελέγχου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Κράτους, καθώς και της έκθεσης για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα του οικονομικού έτους 2024.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης κρίσιμοι τομείς της δημόσιας διοίκησης μέσω στοχευμένων θεματικών ελέγχων, οι οποίοι εστίασαν στην αυθαίρετη εκμετάλλευση του αιγιαλού και των παραλιών, στην αναδάσωση των πυρόπληκτων δασικών εκτάσεων, στην έγκαιρη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, στην επαρκή στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών και στην αξιοποίηση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ.

Είσοδος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τέλος, ξεχωριστή μνεία γίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ίδιου του θεσμού, με την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω της λειτουργίας του «Εικονικού Βοηθού Δικαστή», αναβαθμίζοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απονομής της δημοσιονομικής δικαιοσύνης.