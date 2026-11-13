Κανονικά συνεχίζει τις έρευνες και τις εργασίες βυθομέτρησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo». Αυτή την ώρα πλέει στα νότια της Καρπάθου με χαμηλή ταχύτητα.

Ηρεμία επικρατεί στη θάλασσα, καθώς η φρεγάτα «Λήμνος» παραμένει κοντά στο γαλλικό ερευνητικό, παρακολουθώντας την τούρκικη φρεγάτα από απόσταση 22 ναυτικών μιλίων.

Υπενθυμίζουμε πως χθες, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η τουρκική φρεγάτα εντοπίστηκε να κινείται νοτιοανατολικά του «Abeille Marengo», με πορεία προς το σημείο των ερευνών, εκπέμποντας μέσω ασυρμάτου το μήνυμα «Πλέετε σε χωρικά μας ύδατα, μπορείτε να συνεχίσετε».

Αρμόδιες πηγές επεσήμαναν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε γνωστή τακτική της Άγκυρας να δηλώνει παρουσία και να επιτηρεί εξ αποστάσεως τις έρευνες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καταγραφεί καμία ενέργεια παρενόχλησης εκ νέου προς το ερευνητικό σκάφος.

Live η πορεία του ερευνητικoύ γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» (το πλοίο εμφανίζεται εντός του κύκλου):





Αντιπαράθεση με NAVTEX και το βλέμμα στα διεθνή ύδατα

Παράλληλα με τις κινήσεις στη θάλασσα, εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Η τουρκική πλευρά επιχείρησε να αμφισβητήσει εκ νέου τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα εκδίδοντας παράτυπη NAVTEX, με την οποία υποστήριξε ότι οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε περιοχή δικής της δικαιοδοσίας.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντί-NAVTEX της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, ακυρώνοντας στην πράξη τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ενώ αντίστοιχη επίσημη αγγελία εξέδωσε και η Κυπριακή Δημοκρατία για το τμήμα που αφορά τη δική της ΑΟΖ.

Πλέον, η προσοχή των επιτελείων εστιάζει στο επόμενο στάδιο της επιχείρησης, όταν το «Abeille Marengo» θα ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και θα κινηθεί ανατολικότερα, στα διεθνή ύδατα, στην περιοχή όπου το καλοκαίρι του 2024 είχε σημειωθεί σοβαρή ένταση.

Παρά ταύτα, η Αθήνα διαμηνύει με αποφασιστικότητα ότι το στρατηγικής σημασίας έργο θα συνεχιστεί κανονικά, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.