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Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στα Ράλλεια σχολεία στον Πειραιά, όταν τμήμα της οροφής κατέρρευσε και έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα της Α’ Δημοτικού, η οποία φιλοξενεί 23 μαθητές.
Τη στιγμή της πτώσης τα παιδιά βρίσκονταν εκτός της σχολικής αίθουσας, καθώς ήταν ώρα διαλείμματος. Ωστόσο, σε σχετικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η τάξη διακρίνεται γεμάτη από τους σοβάδες που αποκολλήθηκαν από το ταβάνι, προκαλώντας έντονη ανησυχία και οργή στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Οι καταγγελίες και τα τέσσερα αιτήματα των γονέων προς τον Δήμο Πειραιά
Με ανακοίνωσή του στο Facebook, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάνει λόγο για ένα επικίνδυνο περιστατικό που δεν προέκυψε ξαφνικά, καταγγέλλοντας ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις τόσο από τον Σύλλογο όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
Απευθυνόμενοι προσωπικά στον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν πρόχειρες παρεμβάσεις ή αποσπασματικούς ελέγχους και ζητούν άμεσα:
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Να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
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Να διενεργηθεί άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.
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Να αποκατασταθούν όλα τα διαπιστωμένα προβλήματα και οι εστίες επικινδυνότητας.
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Να εκδοθεί επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι το κτίριο είναι απολύτως ασφαλές για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.
«Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.