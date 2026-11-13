Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στα Ράλλεια σχολεία στον Πειραιά, όταν τμήμα της οροφής κατέρρευσε και έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα της Α’ Δημοτικού, η οποία φιλοξενεί 23 μαθητές.

Τη στιγμή της πτώσης τα παιδιά βρίσκονταν εκτός της σχολικής αίθουσας, καθώς ήταν ώρα διαλείμματος. Ωστόσο, σε σχετικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η τάξη διακρίνεται γεμάτη από τους σοβάδες που αποκολλήθηκαν από το ταβάνι, προκαλώντας έντονη ανησυχία και οργή στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι καταγγελίες και τα τέσσερα αιτήματα των γονέων προς τον Δήμο Πειραιά

Με ανακοίνωσή του στο Facebook, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάνει λόγο για ένα επικίνδυνο περιστατικό που δεν προέκυψε ξαφνικά, καταγγέλλοντας ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις τόσο από τον Σύλλογο όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

Απευθυνόμενοι προσωπικά στον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν πρόχειρες παρεμβάσεις ή αποσπασματικούς ελέγχους και ζητούν άμεσα:

Να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Να διενεργηθεί άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.

Να αποκατασταθούν όλα τα διαπιστωμένα προβλήματα και οι εστίες επικινδυνότητας.

Να εκδοθεί επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι το κτίριο είναι απολύτως ασφαλές για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ραλλέιων Δημοτικλων Σχολείων Πειραιά αναφέρει:

«ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΠΟ.

Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:

1. Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του.

2. Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.

3. Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων.

4. Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.

Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων.

Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο.