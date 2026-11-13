Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Δημήτρη Παπαδημούλη πυροδότησε η απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την Πέμπτη (12/11) την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας της προέδρου της «Φωνής Λογικής», κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η υπόθεση, η οποία διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές τον Μάρτιο του 2026, αφορά μήνυση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση της κ. Λατινοπούλου στο Twitter (νυν X) στις 13 Ιουνίου 2020, όπου υποστήριζε ότι ο κ. Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, μπήκε «ξυπόλητος» στην πολιτική και απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα.

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Είπα μια αλήθεια – Στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επέμεινε στη θέση της, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη ανάρτησή της δεν ήταν συκοφαντική και επικαλούμενη προγενέστερα δημοσιεύματα για την ακίνητη περιουσία του πρώην ευρωβουλευτή.

«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, προσθέτοντας: «Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια “παπασπιτούπολη” δεν το έγραψα εγώ».

Δημήτρης Παπαδημούλης: «Οι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν από το σκαμνί του κατηγορούμενου»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωβουλής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η κ. Λατινοπούλου επιχείρησε να τον ταυτίσει με πρόσωπα καταδικασμένα για βαριά αδικήματα διαφθοράς, όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης.

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση», σημείωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι ενώ η πολιτική κριτική ήταν πάντοτε ευπρόσδεκτη για τον ίδιο, θα συνεχίσει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη συκοφαντία.

«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη αναφέρει:

«ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.