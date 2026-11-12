Κύκλο σημαντικών διμερών επαφών πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, συναντώντας διαδοχικά τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Ενέργεια, επενδύσεις και διεύρυνση στην ατζέντα των επαφών

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση με τον Ιλχάμ Αλίγιεφ τέθηκε επί τάπητος η διμερής ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός χαιρέτισε τα θετικά βήματα που καταγράφονται στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

Με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ενεργειακό τομέα και την ευρωπαϊκή προοπτική του Κισινάου. Ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στην ενταξιακή πορεία της χώρας, συγχαίροντας την κ. Σάντου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των μεταρρυθμίσεων.

Στη συνάντηση με τον Καναδό ομόλογό του, Μαρκ Κάρνεϊ, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Ε.Ε. – Καναδά, καθώς και η ενίσχυση των ελληνοκαναδικών δεσμών με αιχμή την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ έγινε και επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων.

Επαφές του πρωθυπουργού με Χριστοδουλίδη και Μακρόν

Πέρα από τις διμερής συναντήσεις που ήταν προγραμματισμένες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, ο πρωθυπουργός, είχε και επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Εν όψει της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με το κυπριακό μέσο philenews που επικαλείται το ΚΥΠΕ, είχε συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη και φυσικά στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI).

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επικοινωνία προκύπτει ότι το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του, ενώ βρίσκεται πλέον σε διεθνή χωρικά ύδατα. Με βάση την ίδια ενημέρωση, το πλοίο δέχθηκε μικρή ενόχληση από τουρκικό ασύρματο, όμως δεν άλλαξε κάτι γύρω από τον προγραμματισμό του.

«Καμία συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη»

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο την Πέμπτη (12/11), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ακόμη θυμάμαι την πρώτη Σύνοδο που έλαβε χώρα στην Πράγα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τεσσεράμισι χρόνια μετά, εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως εκφράζει την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση σχετικά με μια μακρόχρονη ειρήνη στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης χωρίς την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Όπως διευκρίνισε, ο διάλογος θα συνεχιστεί με απαραίτητη την παρουσία των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι μπορούν να πλαισιωθούν και από τρίτες χώρες. Παράλληλα, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Ως πρώτο βήμα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια κατάπαυση του πυρός. Ανησυχώ ιδιαιτέρως με όσα συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς έχω ήδη αναφερθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην ανάγκη μιας παγκόσμιας κατάπαυσης του πυρός σε σχέση με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για το προσεχές διάστημα.

Μέση Ανατολή, φθηνότερη ενέργεια και ευρωπαϊκή αυτονομία

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κρίση στη Μέση Ανατολή με τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή οικονομία, επισημαίνοντας ότι παρά τη γεωγραφική απόσταση της Ιρλανδίας, η σύγκρουση αυτή τροφοδοτεί την οικονομική αβεβαιότητα.

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια κοινή ανησυχία σχετικά με το πώς η ενέργειά μας θα γίνει φθηνότερη, πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Γηραιάς Ηπείρου: «Είτε μιλάμε για την εισαγωγή ενέργειας και την ανάγκη της Ευρώπης να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, είτε μιλάμε για κρίσιμες πρώτες ύλες, για δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ή για το διάστημα, πρόκειται για ικανότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εκτενή συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζητώντας να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος.

«Οι ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντικές, όπως και οι προκλήσεις αλλά και οι απειλές που τίθενται από την ανεξέλεγκτη πορεία αυτής της τεχνολογίας», επισήμανε, καταλήγοντας πως είναι αναγκαίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες να εξετάσουν τις παραμέτρους αυτές σε βάθος.