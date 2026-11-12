Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το κτίσμα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος την ώρα που συνεργεία πραγματοποιούσαν εκσκαφές σε όμορο οικόπεδο, με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να βρίσκονται υπό έρευνα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών. «Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια αυτού του μεγέθους. Η καρδιά μου είναι στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα όσων χάσαμε, στους τραυματίες και σε όλους όσοι θρηνούν σήμερα», έγραψε ο Δήμαρχος στην πλατφόρμα «X». Οι Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον επτά παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, αφού πέρα από τις ζωές που χάθηκαν, αρκετά ανήλικα επίσης τραυματίστηκαν.

Ολονύχτια μάχη στα συντρίμμια υπό την απειλή της βροχής

Στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Flatbush, εκατοντάδες διασώστες, αστυνομικοί και πυροσβέστες, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εκσκαφέων, έδωσαν ολονύχτια μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια έγκυο γυναίκα.

Η Επίτροπος της Πυροσβεστικής, Lillian Bonsignore, χαρακτήρισε το έργο των διασωστών «επικίνδυνο», τονίζοντας ότι κάθε τους κίνηση είναι απόλυτα χορογραφημένη. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι επερχόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να μετατρέψουν τα ερείπια σε λάσπη, δυσχεραίνοντας δραματικά την επιχείρηση.

Το κτήριο που κατέρρευσε στέγαζε έναν επαγγελματικό χώρο στο ισόγειο και τέσσερα διαμερίσματα στους δύο επάνω ορόφους. Η πτώση του ήταν τόσο σφοδρή που κατέστρεψε τη μεσοτοιχία του διπλανού κτηρίου, αφήνοντας εκτεθειμένα τα δωμάτια και τα προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και το δράμα των θυμάτων

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου πανικού. Ο James Williams, υπάλληλος σε απέναντι κατάστημα, άκουγε δυνατούς θορύβους από το εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι που είδε τούβλα να πέφτουν και το κτήριο να σωριάζεται. Η κομμώτρια Brigitte Anama είδε τους διασώστες να ανασύρουν ένα παιδί από τα ερείπια, με τον κόσμο στο πεζοδρόμιο να προσεύχεται.

Ανάμεσα στους νεκρούς ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος Jose Luis Caguana, εργάτης στο διπλανό εργοτάξιο και μετανάστης από το Εκουαδόρ. Ο αδελφός του, μιλώντας στο WNBC-TV, ανέφερε ότι ο 26χρονος ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, αφήνοντας πίσω του ένα μικρό παιδί και την έγκυο σύζυγό του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ιστορικό παραβιάσεων στο εργοτάξιο

Ο Επίτροπος Κτηρίων της Νέας Υόρκης, Ahmed Tigani, επιβεβαίωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε ενόσω το συνεργείο έσκαβε στο διπλανό άδειο οικόπεδο. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, τον περασμένο Μάρτιο είχε εκδοθεί εντολή διακοπής εργασιών, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας (όπως ειδικά δίχτυα) για την ασφάλεια των γειτονικών κτισμάτων κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων. Αν και τον Απρίλιο σημειώθηκε παραβίαση της εντολής, οι εργασίες επιτράπηκαν εκ νέου τον Μάιο, καθώς θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα είχε αποκατασταθεί. Το έργο διέθετε ενεργές άδειες για εκσκαφές και θεμελίωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό στατικότητας στη Νέα Υόρκη μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Τον Ιούλιο, πολλά κτήρια στο Μανχάταν είχαν εκκενωθεί προληπτικά, όταν υποχώρησαν κολόνες στήριξης σε ουρανοξύστη που αποτελούσε την πρώην έδρα της Pfizer.

Με πληροφορίες από το AP