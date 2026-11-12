Τον Γιώργο Λιβάνη φιλοξενούν στο νέο επεισόδιο του Stage Stories οι Rospy και Στέλιος Δρουμαλιάς.

Ο τραγουδιστής κάνει μια αναδρομή στην επαγγελματική του πορεία, μιλά για την πατρότητα και αποκαλύπτει στιγμές από σημαντικές συνεργασίες του, τόσο στον χώρο της μουσικής, όσο και στο θέατρο.

Το μήνυμα που θέλει να ακούσει ο γιος του όταν μεγαλώσει

«Είμαι ο πιο ερωτευμένος πατέρας», εξομολογείται ο Γιώργος Λιβάνης, αναφερόμενος στον γιο του και στην αγάπη που νιώθει για εκείνον. Μιλά για την κλίση του μικρού στη μουσική, αλλά και για τις κοινές τους δραστηριότητες, από τα μαθήματα μουσικής μέχρι το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, σκέφτεται πώς θα ένιωθε αν ο γιος του παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη συνέντευξη αρκετά χρόνια αργότερα. Αυτό που θα ήθελε να αποκομίσει από τα λόγια του είναι να γνωρίζει πώς αισθανόταν ο πατέρας του για εκείνον σε αυτή τη φάση της ζωής του.

Οι αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Αντύπα

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδιστής ανατρέχει και στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμίζοντας στιγμές που, όπως λέει, έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη του.

Παράλληλα, μιλά για την πρώτη φορά που ανέβηκε στην πίστα, παραδεχόμενος πως τότε είχε «άγνοια κινδύνου». Στην ίδια αναδρομή αναφέρεται και στη συνεργασία του με τον Αντύπα, θυμούμενος σημαντικούς σταθμούς από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως περιέγραψε, βρισκόταν μαζί με τον γιο του όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν στενό κοινό τους φίλο, ο οποίος του μετέφερε την είδηση. Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς χρειάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

«Την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος είχαμε ραντεβού το απόγευμα και μια μέρα μετά είχαμε τη φωτογράφιση. Την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, ήμουν με τον μικρό μου και με παίρνει ένας κολλητός μας φίλος και μου λέει “Ρε συ Γιώργο, πέθανε ο Μαζωνάκης”. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου σταματάω δεξιά και ξέρεις εκεί συνειδητοποιώ τι γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ ήμουν μαζί του στο καμαρίνι. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτός που θα σου πει “Ξέρεις, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο”. Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Η συνεργασία που δεν πρόλαβε να γίνει

Το ραντεβού της 9ης Σεπτεμβρίου και η φωτογράφιση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα αποτελούσαν μέρος της προετοιμασίας για τις κοινές επαγγελματικές εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά δεν πρόλαβαν ποτέ να υλοποιηθούν.

Από τις μουσικές σκηνές στο θεατρικό σανίδι

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη έχει η εμπειρία του στο θέατρο, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Το αγόρι απέναντι».

Ο Γιώργος Λιβάνης εξηγεί πώς προέκυψε η πρόταση να δοκιμαστεί στην υποκριτική και τι αποκόμισε από τη συνεργασία του με τους Ρέππα, Παπαθανασίου και Πλέσσα.

Αναφέρεται, επίσης, στα λόγια του Γιάννη Ζουγανέλη που εξακολουθούν να θυμάται, ενώ περιγράφει πώς η θεατρική εμπειρία τον βοήθησε να ανακαλύψει περισσότερο τον εαυτό του. Μάλιστα, συνδέει αυτή την περίοδο με ένα τραγούδι που ακολούθησε στη συνέχεια της πορείας του.

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