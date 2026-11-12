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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε μεταξύ άλλων την πεποίθησή του πως η Εθνική θα παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στην Ολλανδία, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα απολαμβάνει τέτοιου είδους αναμετρήσεις, ενώ παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ αύριο, Παρασκευή (13/11, 21:45) για την 5η αγωνιστική της League A’ του Nations League. Η γαλανόλευκη ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα για να διατηρήσει το αήττητο και να γίνει το φαβορί για την πρωτιά στον Όμιλο Β’.

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