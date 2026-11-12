Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σαμαράς έχει προγραμματίσει να βρίσκεται στα Καμένα Βούρλα, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους αγροτών από τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Στη συνάντηση αυτή, θα παρευρεθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κατέβουν στις επερχόμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Μεσσήνιου πολιτικού.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου και εκεί θα έχει πολιτικές συναντήσεις με φορείς, κομματικά στελέχη και υποψήφιους βουλευτές με το υπό συγκρότηση κόμμα.

Αμέσως μετά τη Θεσσαλία, ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται πως κύκλοι προσκείμενοι στον Μεσσήνιο πολιτικό διαψεύδουν πληροφορία που διακινήθηκε από την ιστοσελίδα iefimerida, σύμφωνα με την οποία ο Αντώνης Σαμαράς προτίθεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του στις 29 Νοεμβρίου.

Κατηγορηματικό είναι το «όχι» από το περιβάλλον του Αντωνη Σαμαρά.

Οι διακινητές της πληροφορίας αυτής, υποστήριζαν πως ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοίνωνε την ίδρυση του κόμματος την ημέρα της θριαμβευτικής νίκης του επί της τότε εσωκομματικης αντιπάλου του, Ντόρας Μπακογιάννη, κατά την εσωτερική αντιπαράθεση στη ΝΔ στις 29 Νοεμβρίου του 2009 για την εκλογή αρχηγού.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνη τη διαδικασία εκλογής αρχηγού συμμετείχαν 782.136 πολίτες, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 50,06%, αποφεύγοντας τον επαναληπτικό γύρο που θα ευνοούσε την Ντόρα Μπακογιάννη.