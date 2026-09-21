Του Πολύβιου Κανέ

Το μαρτυριάρικο «πουλάκι» έκοβε βόλτες τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στους ορόφους του Υπουργείου Υγείας, στην Αριστοτέλους.

Πρόκειται για μία «γυριστρούλα» με εξαιρετικά προσόντα και κοφτερή ματιά. Έτσι όπως ροβόλαγε, πέρασε και έξω από το γραφείο του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Εκεί, σταμάτησε απότομα. Με την άκρη του ματιού εντόπισε τον πατέρα του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού.

Ο υπερήλικας Νεοναζί, με Ιώβειο υπομονή ανέμενε έξω από την πόρτα του Υπουργού Υγείας. Το «πουλάκι» πληροφορήθηκε πώς το ραντεβού του ακροδεξιού Ταλιμπάν με τον Άδωνι είχε κλειστεί για τις 13:30.

Βρήκε την ημέρα να μεταβεί στην Αριστοτέλους ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, με τον γιο του πρωτοσέλιδο για τις σχέσεις του με τους δύο γιατρούς της Καρνεάδου.