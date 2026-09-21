Η νικήτρια του Great British Bake Off, Νάντια Χουσέιν, αναδημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram κατηγορώντας τον Εντ Σίραν για «λευκά δάκρυα» («white tears») και θυματοποίηση, μετά τη δακρύβρεχτη απολογία του στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε από τις συναυλίες του Σίραν λόγω των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης. Ο Macklemore υποστήριξε ότι ιδιοκτήτες σταδίων απείλησαν να ακυρώσουν τις εμφανίσεις, αν δεν απολυθεί, ενώ ο Σίραν ισχυρίστηκε ότι η απόφαση ελήφθη από τους διοργανωτές και ο ίδιος απλώς δεν ήθελε να ακυρώσει την περιοδεία για τους θαυμαστές και τους εργαζομένους του.

Η απομάκρυνση αυτή προκάλεσε την αποχώρηση και των υπολοίπων υποστηρικτικών σχημάτων, όπως ο Finneas και οι Lukas Graham, σε ένδειξη αλληλεγγύης. Ακόμη και ο ξάδερφος του Σίραν τον χαρακτήρισε δημοσίως δειλό.

Στη συναυλία του στη Φιλαδέλφεια, ο Σίραν έβαλε τα κλάματα, παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη, ζήτησε συγγνώμη που έφερε την πολιτική στα σόου του, χαρακτήρισε καταστροφική την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και φρικτή την επίθεση της Χαμάς, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του που νιώθει ότι φίλοι και συνεργάτες τον εγκατέλειψαν.

Το βίντεο της θεραπεύτριας Μέγκαν Κούπερ που κοινοποίησε η Χουσέιν υποστηρίζει ότι τα δάκρυα του τραγουδιστή αποτελούν παράδειγμα «λευκών δακρύων». Πρόκειται για μια τακτική που χρησιμοποιείται για την απόσπαση συμπόνιας και τη μετατόπιση της ευθύνης, ώστε το άτομο να προβάλει τον εαυτό του ως θύμα και να επισκιάσει τη σοβαρότητα του πολέμου και της καταπίεσης.

Πηγή: dailymail