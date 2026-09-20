Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φέρνει διαρκώς στο φως νέα στοιχεία. Οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό, καθώς οι ισχυρισμοί που προέβαλαν κατά την απολογία τους δεν κρίθηκαν επαρκείς ούτε πειστικοί από τις ανακριτικές αρχές.

Το διαγραμμένο SMS στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα νέο κομβικό στοιχείο, που προέκυψε από την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων στα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού του ιατρείου, εξετάζεται ήδη από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βρέθηκε μήνυμα υπαλλήλου προς οικείο της πρόσωπο, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άστα… Η… της έδωσε μέθη», φωτογραφίζοντας την εμπλοκή της κατηγορούμενης γιατρού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αν και το SMS διεγράφη λίγο αργότερα, οι Αρχές το αξιολογούν προκειμένου να διαπιστώσουν αν χορηγήθηκαν ουσίες στον καλλιτέχνη πριν από την ιατρική πράξη. Οι έρευνες εστιάζουν στο πότε εστάλη, γιατί διεγράφη και αν πρόκειται για προσωπική διαπίστωση της υπαλλήλου, αναζητώντας παράλληλα επιπλέον ψηφιακά ίχνη που να επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό του.

Η συνάντηση των γιατρών στον Κορυδαλλό και η εχθρική υποδοχή

Εντωμεταξύ, η εισαγγελέας που εποπτεύει τις φυλακές έκανε δεκτό το αίτημα των δύο προφυλακισμένων να συναντηθούν. Υπό τη συνοδεία εξωτερικής φρουράς, η 56χρονη μεταφέρθηκε από τη γυναικεία στην ανδρική πτέρυγα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επισκεπτηρίου χωρίς προστατευτικό τζάμι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες και για περίπου μισή ώρα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αγκαλιαστούν, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας.

Ωστόσο, η συμβίωσή τους με τους υπόλοιπους κρατούμενους είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς από την πρώτη στιγμή έγιναν αποδέκτες εντόνως εχθρικού κλίματος. Ενδεικτικό είναι πως στις γυναικείες φυλακές αναρτήθηκε πανό στη μνήμη του τραγουδιστή, με κρατούμενες να αποδοκιμάζουν την 56χρονη φωνάζοντάς της πως «σκότωσε το καλύτερο παιδί».

Οι δύο γιατροί κρατούνται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και χωριστά από τον γενικό πληθυσμό. Τρεις ημέρες μετά τον εγκλεισμό τους, αδυνατούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της φυλακής, έχοντας ήδη ζητήσει τηλεόραση για να παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά και χρήματα, ενώ τη Δευτέρα (21/9) αναμένεται να δεχθούν το πρώτο τους επισκεπτήριο.

Η σύγκρουση με το ΕΚΑΒ και η παρέμβαση Βουρλιώτη

Η υπερασπιστική γραμμή των δύο γιατρών, η οποία επιχείρησε να μεταθέσει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των διασωστών. Τα πληρώματα που έφτασαν στο Κολωνάκι διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, καταγγέλλοντας τους γιατρούς για παραπλάνηση, απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων σχετικά με τον ακριβή χρόνο της ανακοπής, αλλά και πλήρη αδιαφορία ως προς τις ενέργειες ανάνηψης.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση λαμβάνει και σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις. Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα των κατηγορουμένων.

Κομβικής σημασίας η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Νέα δεδομένα αναμένεται να εισφέρει αύριο, Δευτέρα (21/9), η προγραμματισμένη κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στον ανακριτή.

Η εμπλοκή του προέκυψε όταν αποκαλύφθηκε πως η 56χρονη γιατρός του είχε στείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, γράφοντάς του «Όλα καλά».

Ο λόγος της επικοινωνίας φέρεται να ήταν ένα ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής για τις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τον συγκεκριμένο θεραπευτή, μέσω μιας γυναίκας που πλέον θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί».

Ο μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ένα πλήρες χρονολόγιο των γεγονότων, προσκομίζοντας το αρχείο των τηλεφωνικών κλήσεων και των μηνυμάτων που αντάλλαξε τόσο με τη συνεργάτιδα του καλλιτέχνη όσο και με την προφυλακισμένη γιατρό.