Ένα πολυτελές project πολλών αστέρων φέρεται να ετοίμαζε η ιατρός Ιωάννα Γάκα, το οποίο ωστόσο ανατράπηκε ριζικά μετά τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την προφυλάκισή της.

Η γιατρός -που σήμερα οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού– βρισκόταν σε τροχιά υλοποίησης ενός μεγαλόπνοου σχεδίου, έχοντας ήδη βολιδοσκοπήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αγορά ενός τεράστιου παραθαλάσσιου οικοπέδου έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ερμιονίδας. Στόχος της ήταν η δημιουργία ενός κέντρου ευεξίας εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα λειτουργούσε στα πρότυπα αντίστοιχων υπερπολυτελών μονάδων του εξωτερικού.

«Ξενοδοχείο – Κλινική» και… πλασμαφαίρεση

Το project δεν περιοριζόταν στην κατασκευή μιας συμβατικής τουριστικής μονάδας. Επρόκειτο για μια υβριδική εγκατάσταση, ένα «ξενοδοχείο-κλινική», όπου οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την πολυτελή διαμονή τους με εξειδικευμένες ιατρικές και αναζωογονητικές υπηρεσίες ευεξίας, με αιχμή του δόρατος την περιβόητη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, η ίδια διαφήμιζε ήδη ανάλογες «υπηρεσίες θυρωρείου» στην ιστοσελίδα της, που λειτουργούσε ως … ταξιδιωτικό γραφείο για όσους ήθελαν να συνδυάσουν στην Ελλάδα τις ιατρικές υπηρεσίες με την αναψυχή.

Στόχος το διεθνές «τζετ σετ» έναντι αδράς αμοιβής

Το επιχειρηματικό μοντέλο της μονάδας ήταν σαφώς προσανατολισμένο σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο και ισχυρό οικονομικά κοινό.

Το πελατολόγιο: Το κέντρο στόχευε στην προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών και εφοπλιστών (το διεθνές «τζετ σετ»), οι οποίοι αναζητούν premium υπηρεσίες “wellness” συνδυασμένες με διακοπές σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Το κόστος: Ενδεικτικό των οικονομικών μεγεθών του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι αντίστοιχα πακέτα φιλοξενίας και θεραπειών σε παρόμοιες μονάδες του εξωτερικού κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ ημερησίως.

Το μεγαλεπίβολο σχέδιο στο οικόπεδο των 100 στρεμμάτων

Για την ολοκλήρωση αυτού του mega-project, η Ιωάννα Γάκα είχε ήδη έρθει σε συμφωνία με δύο συνεταίρους και χρηματοδότες. Οι συγκεκριμένοι συνεργάτες είχαν μάλιστα αναλάβει να φέρουν εις πέρας την αγοραπωλησία του τεράστιου οικοπέδου, ώστε να προχωρήσουν από κοινού στην κατασκευή της μονάδας.

Ωστόσο, η εμπλοκή και η επακόλουθη προφυλάκιση της ιατρού για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, έβαλαν «φρένο» στις φιλοδοξίες της. Πλέον, το πολυτελές εγχείρημα στην Ερμιονίδα έχει «παγώσει» εντελώς, με τη δικαστική πορεία της υπόθεσης, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την προφυλάκιση της γιατρού και του συζύγου της.