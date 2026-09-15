Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το περίφημο «Πανεπιστήμιο της Χονολουλού» όπου, σύμφωνα με το βιογραφικό που είχε παρουσιάσει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, που είναι κατηγορούμενη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, είχε πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές την στην αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική».

Η γιατρός του Κολωνακίου που αντιμετωπίζει μαζί με τον σύζυγό της παθολόγο Ηλία Θεοδωρόπουλο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έχει αναφέρει ότι διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην Κβαντική Ιατρική, τον οποίο απέκτησε από εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Χαβάη των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, και όχι για το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και δηλώνει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σε ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Μάλιστα στην ιστοσελίδα του, περιγράφει την εκπαίδευσή του ως μια προσέγγιση που συνδυάζει την υγεία και την «κβαντική» θεωρία με εναλλακτικές και ολιστικές πρακτικές.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του εν λόγω ιδρύματος στη Χαβάη αναφέρεται συγκεκριμένα: «Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να θεραπεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Το Quantum University προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, εναλλακτική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική, για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ολιστικής υγείας.

Η εκπαίδευσή μας στην ολιστική ιατρική, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού, βασίζεται στην κβαντική φυσική — την επιστήμη που παρέχει ένα μοντέλο για την κατανόηση του σύμπαντός μας και, κατ’ επέκταση, ένα μοντέλο για την κατανόηση της θεραπείας».

Εκπρόσωπος του καναδικού πανεπιστημίου McGill: «Η αποφοίτηση από το κβαντικό πανεπιστήμιο δε δίνει σε κανένα το δικαίωμα να ασκήσει Ιατρική»

Σε ότι αφορά τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του συγκεκριμένου ιδρύματος, εκπρόσωπος του καναδικού πανεπιστημίου McGill, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, τον αμφισβήτησε ευθέως.

«Δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Η «αποφοίτηση» από το κβαντικό πανεπιστήμιο από μόνη της δε δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκήσει την Ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες και στο τέλος να σου στέλνουν ταχυδρομικά ένα ψεύτικο δίπλωμα. Το πρόβλημα με την Κβαντική Ιατρική είναι ότι, ουσιαστικά, δεν υπάρχει καν. Πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να δοθεί επιστημονικοφανής εξήγηση σε όσα φαντασιόπληκτα λέει κάποιος», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη σύνδεση που επιχειρείται ανάμεσα σε έννοιες της Κβαντικής Φυσικής και σε πνευματικές ή μυστικιστικές αντιλήψεις.

«Άνθρωποι που ήδη πιστεύουν σε πνευματικές και μυστικιστικές αντιλήψεις βλέπουν την Κβαντική Φυσική ως κάτι εξίσου παράξενο και μυστηριώδες και τη χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν τις πεποιθήσεις τους. Το ότι κάποιος έχει σπουδάσει Ιατρική δε σημαίνει ότι έχει ανοσία στην φαντασιοπληξία».

Η ιστορία του Quantum University

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin και αρχικά λειτούργησε στην Καλιφόρνια. Από το 2007 έχει εγκαταστήσει την έδρα του στη Χονολουλού της Χαβάης. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, προσφέρει προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD σε πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, ολιστική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Στο εκπαιδευτικό του μοντέλο χρησιμοποιούνται όροι όπως «Quantum Medicine», «Quantum Hematology», «Quantum Hormonology», biofeedback, ενέργεια, συνείδηση και άλλες έννοιες που το ίδρυμα εντάσσει στη δική του προσέγγιση για την υγεία.

Η ίδια η σχολή παρουσιάζει την «κβαντική» προσέγγιση ως έναν τρόπο σύνδεσης της κβαντικής φυσικής με διάφορες μορφές εναλλακτικής και ολοκληρωμένης θεραπείας.

Quantum University: «Οι τίτλοι μας δεν ισοδυναμούν με πτυχίο Ιατρικής»

Πάντως το ίδιο το Quantum University αναφέρει ρητά ότι δεν αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι τίτλοι του δεν ισοδυναμούν με πτυχίο Ιατρικής (M.D.) ή με πτυχίο Naturopathic Doctor (N.D.) και ότι οι απόφοιτοι δεν αποκτούν μέσω αυτών δικαίωμα διάγνωσης, θεραπείας ή συνταγογράφησης ως αδειοδοτημένοι γιατροί.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικός φορέας και δεν εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλες άδειες άσκησης επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι του Quantum University δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αδειούχοι ιατροί ή γιατροί φυσιοπαθητικής, ούτε να χρησιμοποιούν τίτλους επαγγελματιών, εκτός εάν ο φοιτητής έχει λάβει τους εν λόγω τίτλους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Quantum University. Επιπλέον, δεν πρέπει να ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, διαγιγνώσκουν, ιάζουν ή συνταγογραφούν».

Ακολούθως το πανεπιστήμιο, αναφέρει: «Το Quantum University συνιστά έντονα στους φοιτητές και τους αποφοίτους του να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαγγελματική συμπεριφορά που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία πελατών για οποιαδήποτε ασθένεια ή διαταραχή, τραυματισμό, σωματική και/ή ψυχική πάθηση. Επιπλέον, οι φοιτητές του Quantum University κατανοούν ότι η διάγνωση ασθενειών, η χορήγηση φαρμάκων και/ή η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από επίσημα εκπαιδευμένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου».

«Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πράξεις των αποφοίτων»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση του Quantum University σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ευθύνη των φοιτητών και αποφοίτων του. Το ίδρυμα ξεκαθαρίζει ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις όσων σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει από τα προγράμματά του, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ερμηνεύουν την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, καλεί τους ίδιους τους φοιτητές και αποφοίτους να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές και επιτροπές αδειοδότησης της χώρας ή της πολιτείας όπου δραστηριοποιούνται, προκειμένου να διαπιστώνουν ποια επαγγελματικά δικαιώματα τους παρέχουν πραγματικά οι σπουδές και οι πιστοποιήσεις τους. Μια επισήμανση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το φως της υπόθεσης που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Η «κβαντική ιατρική» στο βιογραφικό της Ιωάννας Γάκα

Η Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εντός του ιατρείου της Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, είχε παρουσιάσει στο επαγγελματικό της προφίλ ένα ευρύ φάσμα σπουδών και εξειδικεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και ένας μεταπτυχιακός τίτλος που συνδεόταν με την «Κβαντική Ιατρική» και το Quantum University που εδρεύει στη Χονολουλού της Χαβάης.

Το ζήτημα των συγκεκριμένων τίτλων έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ένωση Ελλήνων Φυσικών τοποθετήθηκε δημόσια για την ορολογία της «κβαντικής ιατρικής» και της «κβαντικής θεραπείας», επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι δεν αποτελούν αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο της κβαντικής φυσικής.

Το βιογραφικό της Ιωάννας Γάκα

«Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, για να πραγματοποιήσω το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής. Στη συνέχεια, ειδικεύτηκα στη Μαιευτική – Γυναικολογία και απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, ο οποίος εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή στον ίδιο τομέα.

Συνέχισα τις σπουδές μου στη Φυσική Ιατρική (Βοτανική, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευρική Θεραπεία, Σαμανική Ιατρική). Απέκτησα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, στις ΗΠΑ, και ξεκίνησα μια δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), με θέμα τη νόσο του Lyme.

Από το 2005, εργάζομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο στο Κολωνάκι, Ελλάδα, με έμφαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και την εξισορρόπηση της ανθρώπινης υγείας.

Το έργο μου στοχεύει στην εξισορρόπηση και την ενδυνάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, σωματικό, διανοητικό, ψυχολογικό). Στο ιατρείο μου, χρησιμοποιώ τις πιο σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία:

Κβαντική βιοανάδραση, Προσδιορισμός τοξινών, Θεραπεία με όζον, Υδροθεραπεία του παχέος εντέρου, Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, Προσδιορισμός θεραπευτικών αιθέριων ελαίων, Επιγενετική εξέταση μαλλιών, Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, Αποτοξίνωση INUSpheresis, Θεραπείες με πεπτίδια, PRP για το πρόσωπο και τα μαλλιά, Θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα.

Όλες οι θεραπείες ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία και εξατομικεύονται ανάλογα με τις περιστάσεις», αναφέρει στο βιογραφικό της η Ιωάννα Γάκα, το οποίο μπορεί να βρει κανείς και στην ιστοσελίδα www.healthtravelconference.gr.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

«H Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου «κβαντικό (quantum)», δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρώμενα.

Κβαντικό φαινόμενο, σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σήραγγoς, η διεμπλοκή.

Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ού αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό Διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «2η Κβαντική Επανάσταση», με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και την επεξεργασία γνώσης.

Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής; Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι «κβαντική ιατρική», «κβαντική θεραπεία», «κβαντική συνείδηση» που εισήγαγε ο Deepak Chopra το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρότι οι «πρωτοποριακές» αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Chopra δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο «κβαντική ιατρική», ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένω, ο όρος «κβαντική» δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική.

Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 του «απένειμε» το «βραβείο Ig Nobel» που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα, με σκοπό τη γελοιοποίηση-αποδόμηση τους. Τα «πτυχία» που απονέμει το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά καθότι «γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Η άκριτη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων, δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφειδώς παρεχόμενης πληροφορίας».

Τι υποστηρίζει σχετικά το Quantum University

Το Quantum University δεν κρύβει ότι διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική εκπαίδευση. Στην επίσημη παρουσίασή του μιλά για φυσικές και μη επεμβατικές προσεγγίσεις, «bio-terrain», «subtle energies», συνείδηση και μια διαφορετική αντίληψη για την υγεία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κβαντική φυσική μπορεί να προσφέρει ένα μοντέλο για την κατανόηση της υγείας και της θεραπείας.

Η ίδια η φιλοσοφία του ιδρύματος αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την αποστολή του: επιδιώκει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο ολοκληρωμένης ιατρικής, συνδυάζοντας στοιχεία συμβατικής και εναλλακτικής προσέγγισης.

Αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο η υπόθεση αποκτά ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Άλλο είναι η ολοκληρωμένη ή συμπληρωματική προσέγγιση στην υγεία και άλλο η παρουσίαση μη αποδεδειγμένων μεθόδων ως επιστημονικά τεκμηριωμένων ιατρικών θεραπειών.

Πληρωμές διδάκτρων και με Bitcoin

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο το Quantum University πραγματοποιεί τις οικονομικές του συναλλαγές.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το ίδρυμα διαφημίζει τη δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων μέσω κρυπτονομισμάτων, αναφέροντας ρητά το Bitcoin.

«Pay Tuition With Crypto» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα του, εξηγώντας ότι οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για την καταβολή των διδάκτρων τους.

Παράλληλα, το ίδρυμα αναφέρει ότι διαθέτει και εσωτερική χρηματοδότηση, χωρίς τόκους και χωρίς πιστωτικό έλεγχο, καθώς και προγράμματα με μειωμένα δίδακτρα.