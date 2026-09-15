Στη σύλληψη ενός 20χρονου νεαρού ξένης καταγωγής, οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της ΓΑΔΑ, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό εκτυλίχτηκε στην περιοχή του Μεταξουργείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, ο 20χρονος κινούνταν με το πατίνι του επί της οδού Σάμου, όταν παρέσυρε έναν αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας που διερχόταν από την οδό Νεοφύτου Μεταξά. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο νεαρός αδιαφόρησε για τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή, εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος σε μια προσπάθεια να γλιτώσει τις συνέπειες.

Ωστόσο, η διαφυγή του δεν κράτησε πολύ. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που εκτελούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις. Λίγη ώρα αργότερα, εντόπισαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. Όπως μάλιστα διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο 20χρονος κυκλοφορούσε με το ηλεκτρικό πατίνι χωρίς να φέρει το απαραίτητο προστατευτικό κράνος.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο νεαρός έχει ήδη παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Βίντεο από το συμβάν: