Σε αχαρτογράφητα νερά εξελίσσεται η επόμενη ημέρα από την τραγωδία που επιφύλασσε στον Γιώργο Μαζωνάκη η επίσκεψή του για θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Εν αναμονή της απόφασης εισαγγελέα και ανακριτή για την τύχη των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ενδιαφέρον αποκτά η θεσμική κόντρα που ξέσπασε στα σπλάχνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Για πρώτη φορά στα χρονικά του συλλόγου, θρυμματίστηκε σε κομματάκια η παραδοσιακή ομερτά που διέπει τις σχέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον ιατρικό κόσμο και γενικότερα του θεσμούς της δημόσιας υγείας. Μετά την σωρεία αποκαλύψεων για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου της Καρνεάδου και τα κενά στην άσκηση των ελέγχων εκ μέρους του ΙΣΑ, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός και τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Ιωάννης Λύρας, με δημόσια δήλωσή του, παίρνει αποστάσεις από το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΑ, εξηγώντας ότι οι φάκελοι για τους ελέγχους δεν φθάνουν στο Πειθαρχικό με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πρόκειται για ένα πρώτο και ενδεχομένως καθοριστικό «ρήγμα», το οποίο μπορεί και να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις για το πώς τελικά διεξάγονται οι έλεγχοι στα ιατρεία, στις κλινικές και γενικώς στις ιατρικές δραστηριότητες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ενθυμούνται οι πάντες πως η διαφήμιση του περίφημου γερμανικού μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιείται στο ιατρείο της Καρνεάδου από την γιατρό «μαϊμού» με δίπλωμα από δήθεν πανεπιστήμιο της Χονολουλού, το οποίο δεν αναγνωρίζεται καν από τις ΗΠΑ, διαφημιζόταν σε συνέδριο το 2023 το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα του τότε περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, νυν προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Παρόντες στο συνέδριο, ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο τότε υπουργός τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Η ακολουθία της παρανομίας δεν σταματά εδώ. Την επίσημη αντιπροσωπεία αυτών των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης από την Γερμανία την έχει η θυγατέρα του ζεύγους Θεοδωρόπουλου – Γάκα. Σόι πάει το βασίλειο δηλαδή.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τα τελευταία 24ωρα επιχειρεί με κάθε μέσο να αποφύγει τις ευθύνες και να καταδείξει πως είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι του ΙΣΑ αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το ιατρείο της Καρνεάδου λειτουργούσε παράνομα χωρίς άδεια με επικεφαλής ιατρό, η οποία δεν διέθετε ούτε καν δίπλωμα ιατρικής, χωρίς αναισθησιολόγο και χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την υποστήριξη θεραπειών πλασμαφαίρεσης. Ένα τέτοιο ιατρείο πλήρως παράνομο δεν θα έπρεπε καν να λειτουργεί. Κι όμως λειτουργούσε.

Από την άλλη, η πλευρά Πατούλη και το διοικητικό συμβούλιο επιχειρούν να αποφύγουν κάθε ευθύνη απαντώντας αόριστα αλλά επί της ουσίας υπεκφυγόντας

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δραστηριοποιείται αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα θεσμικά και νομικά πλαίσια για την τήρηση της δεοντολογίας και τον έλεγχο των ιατρείων, αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές επιτροπές. Ως προς το σκέλος των πειθαρχικών διαδικασιών, επιβεβαιώνεται από τη φύση της οργάνωσης ότι ο Σύλλογος (μέσω των οργάνων του) διαβιβάζει τις υποθέσεις στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, τα οποία πράγματι διατηρούν τη δική τους ανεξάρτητη πειθαρχική κρίση και αρμοδιότητα κατά την εξέτασή τους», απαντά η πλευρά Πατούλη.

Η απάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ στο 21:20