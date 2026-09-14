Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα που ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, κηρύχθηκε επισήμως δραπέτης σήμερα, καθώς δεν επέστρεψε -ως όφειλε- στις φυλακές Δομοκού.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που μόλις αργά το απόγευμα της Κυριακής (13/9), μπόρεσαν να δουν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στο beach bar, ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι που είχε βγει με άδεια από τις Φυλακές Δομοκού, με την υποχρέωση να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας, κάτι που όμως δεν έπραξε.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο σημείο, στις 5:15 τα ξημερώματα της Κυριακής. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν, παρά μόνο δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Αργότερα, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα, και ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Τελικά όπως διαπιστώθηκε, κάποια στιγμή, και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριτζάι που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση γιατί φοβήθηκε από τον θόρυβο ότι οι γείτονες θα ενοχληθούν.

Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Σε κάποια στιγμή, κατά την συμπλοκή, φαίνεται να βγάζει όπλο ο Αλκέτ Ριτζάι και να οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί και πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριτζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για ψευδή κατάθεση, και η σύζυγός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους αξιοποιήσιμο οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στον χώρο, και αναμένεται να εξετάσουν και να διευκρινίσουν τον ρόλο καθενός από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.