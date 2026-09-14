Δύο νέες υποθέσεις απάτης με θύματα ηλικιωμένες καταγράφηκαν στην Αχαΐα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, προκειμένου να τις πείσουν να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Στην Πάτρα, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Με το πρόσχημα ότι είχε προκύψει ζήτημα που απαιτούσε άμεση συγκέντρωση χρημάτων και τιμαλφών, κατάφερε να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Η γυναίκα συγκέντρωσε και τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Στη συνέχεια, τα άφησε έξω από το σπίτι της, σε σημείο που της είχε υποδείξει ο άγνωστος. Λίγο αργότερα, ο δράστης πέρασε από το σημείο και πήρε τη σακούλα με τα κοσμήματα.

Από τα κοσμήματα στις λίρες

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και σε χωριό της Αιγιαλείας, με θύμα επίσης μία ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτή τη φορά, άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι το παιδί της βρισκόταν σε κίνδυνο, την έπεισε να της παραδώσει ό,τι πολύτιμο διέθετε.

Η ηλικιωμένη συγκέντρωσε περίπου οκτώ λίρες και τις τοποθέτησε σε σακούλα, την οποία στη συνέχεια άφησε στο σημείο που της υπέδειξε η άγνωστη, στον κήπο εκκλησίας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία και την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων, με τις Αρχές να διερευνούν τις υποθέσεις και να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.