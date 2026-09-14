Όλη η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ένα από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ένα καλλιτέχνη που κατάφερε για χρόνια να ξεχωρίσει με τη φωνή, την παρουσία και τη μοναδική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην οικογένεια, στους στενούς φίλους, στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους χιλιάδες θαυμαστές που τον ακολούθησαν πιστά στην πορεία του.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, θαυμαστές, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά θα παρευρεθούν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και να πουν το τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, ενώ υπήρξε ένας ιδιαίτερος ερμηνευτής, ο οποίος μέσα από τις επιτυχίες και τη συνολική παρουσία του στη μουσική σκηνή κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη πρόκειται να ξεκινήσει στη 13:00 το μεσημέρι, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας με την παρουσία των πιο στενών συγγενών και φίλων.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί απέξω από το ναό προκειμένου να αποτίνουν φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα και απότομα από τη ζωή. Μάλιστα, η εκκλησία απέξω έχει γεμίσει με στεφάνια και λουλούδια τόσο από πρόσωπα του στενού του κύκλου όσο και από θαυμαστές του, αποδεικνύοντας έτσι πόσο αγαπητός ήταν στο ελληνικό κοινό.

Λίγο πριν τις 11:00 έφτασαν και οι πρώτοι επώνυμοι, ανάμεσά τους και η Πάολα, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Λάζαρος Βαφειάδης, αλλά και ο πρώην σύζυγός της, Φώτης Ζογλοπίτη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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