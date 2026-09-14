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Ο Παύλος Αργυρός και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, τον γιο τους, στη Λεμεσό.

Η Κύπρος δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου.

Η βάφτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ένας από τους δύο νονούς του μικρού. Μαζί του, νονός ήταν και ο αδερφός της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλας Σαλβαδόρ Αναξαγόρου. Το όνομα του νεοφώτιστου είναι Πέτρος!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ladytimes Official (@ladytimes_official)

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