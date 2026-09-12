Ένα μπουρίνι έπληξε τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση λίγη ώρα πριν από την πολυαναμενόμενη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν το παραλιακό μέτωπο δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο της εκδήλωσης, προκαλώντας μάλιστα υλικές ζημιές στον εξοπλισμό της σκηνής, με χαρακτηριστικότερη το ξήλωμα ενός μόνιτορ από τις ριπές του αέρα. Μπροστά στον κίνδυνο ατυχήματος, οι υπεύθυνοι έδρασαν ακαριαία, απομακρύνοντας προσωρινά το κοινό από τον χώρο για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο από τον συναυλιακό χώρο:

Μόνιτορ ξηλώθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα:

Εντυπωσιακό «shelf cloud» πάνω από την πόλη

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, ωστόσο, δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους μετεωρολόγους. Τα προγνωστικά μοντέλα της ΕΜΥ και του Meteo είχαν προειδοποιήσει από νωρίς για τοπικές καταιγίδες και βροχοπτώσεις στη Μακεδονία και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν αργά το απόγευμα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν όχι μόνο τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, αλλά και περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου.

Η Θεσσαλονίκη φαίνεται πως αποτελεί την αφετηρία της νέας κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες με σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι ενδεικτικό πως εικόνες που αναρτήθηκαν από το Forecast Weather αποτυπώνουν τον σχηματισμό ενός τεράστιου και απειλητικού «shelf cloud» (σύννεφο-ράφι) που σκέπασε τον ουρανό της πόλης.

Σε αναμονή για τη μεγάλη συναυλία

Παρά την ξαφνική κακοκαιρία και την έκδηλη ανησυχία για πιθανή επανεμφάνιση των φαινομένων, ο προγραμματισμός της εκδήλωσης παραμένει, μέχρι στιγμής, αμετάβλητος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν φόβοι πως η συναυλία θα ξεκινήσει με καθυστέρηση.

Υπενθυμίζεται ότι η αποψινή βραδιά αποτελεί ορόσημο, καθώς ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00 στον χώρο γύρω από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με τους διοργανωτές να αναμένουν -καιρού επιτρέποντος- χιλιάδες κόσμου να κατακλύσουν τη Νέα Παραλία.

Το μόνιτορ απομακρύνθηκε με ασφάλεια: