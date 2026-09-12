Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην εταιρεία «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», καθώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστος Καραδήμας, υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Η παραίτηση έγινε επίσημα αποδεκτή την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Καραδήμας οδεύει προς διευθυντική θέση στην «Ολυμπία Οδό Α.Ε.», ενώ τη θέση του μεταβατικού Προέδρου στην Ελληνικό Μετρό αναλαμβάνει ο οικονομολόγος και πρώην Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος.

Την παραίτηση έκαναν δεκτή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αμφότεροι οι υπουργοί εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον κ. Καραδήμα για τη συνεπή προσφορά του, το έργο του στην εταιρεία και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Μεταβατικός Πρόεδρος ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος

Για τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας και την απρόσκοπτη πρόοδο των μεγάλων έργων σταθερής τροχιάς στη χώρα, τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος.

Ο κ. Χρυσανθόπουλος είναι διακεκριμένος οικονομολόγος με μακρά και σημαντική επαγγελματική διαδρομή στους τομείς της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Παράλληλα, διαθέτει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία στον δημόσιο τομέα, καθώς μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).