Η Ιωάννα Γάκα, η συλληφθείσα γιατρός άνευ ειδικότητας, στης οποίας το ιδιωτικό ιατρείο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς, φέρεται να ήταν πελάτισσα σπείρας που διακινούσε παράνομα και παρασκεύαζε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ στις 9 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας 51χρονος, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Στο υπόγειο του φαρμακοποιού βρέθηκε εργαστηριακός εξοπλισμός για την παραγωγή των φαρμάκων, χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από τον ΕΟΦ και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή στείρου φαρμακευτικού προϊόντος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν τιμολόγια στο όνομα της κα. Γάκα, ενώ φέρεται πως έκανε τρεις συναλλαγές με το παράνομο φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν είχε υπάρξει συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων.

Υπενθυμίζουμε πως η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της και παθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος έχουν συλληφθεί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε κακούργημα. Συγκεκριμένα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κακουργηματική κατηγορία για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Το παράνομο φαρμακείο στο Χαλάνδρι

Ο 51χρονος αρχηγός της σπείρας είχε μετατρέψει το υπόγειο του φαρμακείου του σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς καμία απολύτως άδεια από τον ΕΟΦ, αλλά και ούτε την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων.

Για τη διαδικασία της παραγωγής των σκευασμάτων που διέθετε στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, συνεργάζονταν περίπου 10 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και επιστημονικό προσωπικό (ειδικότερα βιολόγοι). Η διοχέτευση των σκευασμάτων στην αγορά γινόταν είτε απευθείας από το φαρμακείο του 51χρονου, είτε σε επίπεδο χονδρικής, μέσω μιας εταιρείας που δεν διέθετε τη σχετική άδεια εμπορίας.

Ο φαρμακοποιός από το Χαλάνδρι επί δύο και πλέον χρόνια βάφτιζε τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα ως «συμπληρώματα διατροφής», με τις Αρχές να ανακαλύπτουν ότι είχε αποστείλει χιλιάδες πακέτα παράνομων σκευασμάτων, κυρίως στο εξωτερικό, τα οποία μάλιστα κρίθηκαν επικίνδυνα.

Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει σε αξία τις 600.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.