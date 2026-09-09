Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Έδεσσας και η οικογένεια του ελληνικού στίβου μετά την τραγική είδηση για τον χαμό της 21χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου.

Η νεαρή πρωταθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας, η οποία είχε διακριθεί στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στα 400 μέτρα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, όπου βρισκόταν για τις σπουδές της.

O Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και o σύλλογός της να εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για το «χαμογελαστό κορίτσι» που βρισκόταν στα στάδια από την ηλικία των 5 ετών.

Το συγκινητικό «αντίο» του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας

Η οικογένεια του ΓΣ Έδεσσας, στον οποίο η άτυχη κοπέλα προπονούνταν συνεχώς από την ηλικία των 5 ετών μέχρι την αναχώρησή της για τις πανεπιστημιακές της σπουδές, αποχαιρέτησε την αθλήτρια με μια συγκινητική ανακοίνωση:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα. Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη. Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει. Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα. Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της νεαρής αθλήτριας εξέφρασε επίσημα και η ομοσπονδία του ελληνικού στίβου.

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, απηύθυναν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους προπονητές της Φαίης Δημητριάδου.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες Τρίτη (08/09), στις 4:35 τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην Ρόδο.

Η κοπέλα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.