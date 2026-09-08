Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα τα ξημερώματα (8/9) μία 21χρονη κοπέλα, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη της Ρόδου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα και είχε ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου της.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής οδηγού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και η 27χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #21χρονη #ΝΕΚΡΗ #Ρόδος #τροχαίο