Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα τα ξημερώματα (8/9) μία 21χρονη κοπέλα, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη της Ρόδου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα και είχε ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου της.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής οδηγού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και η 27χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.